رابط حجز البوليفارد رياض سيتي لشراء تذاكر موسم الرياض 2021 2022

نقدم رابط الحجز في بوليفارد رياض سيتي حيث يسمح للجمهور طلب تذاكرهم بكل سهولة ويسر من خلال موقع الحجز الرسمي لحضور البوليفارد ضمن موسم الرياض 2021 2022 في موسمه الحالي، وكذلك نستعرض تفاصيل التذاكر وما هي أسعارها.

رابط حجز البوليفارد

تدعو هيئة الترفيه السعودية لكل من يرغب بشراء تذكرة الدخول على رابطـ حجز بوليفارد رياض سيتي، وهو موقع موسم الرياض الإلكتروني على الأنترنت والذي يسمح بطلب 5 تذاكر كحد أقصى لمرة واحدة وقت الحجز من الحساب المفعل لدى المستخدم، ومن خلال رابط التذاكر المذكور يمكن بدء الحجز بعد إنشاء المستخدم حسابه الجديد.

موسم الرياض بوليفارد سيتي

بوليفارد موسم الرياض يأتي هذا العام بـ 8 مناطق مخصصة للجذب والترفيه وقد نجح في استقبال 4.5 مليون زائر على مدار الموسم.

نظراً لتميزه في تنظيم الفعاليات وبما يتماشى مع أفضل تجربة ترفيه تناسب كل الأعمار والاذواق فهو وجهة لقصد المطاعم ومتاجر التسوق العالمي ولديه تميز خاص في ما يتعلق بمنطقة النافورة الراقصة حيث الموسيقى والاضواء المشعة

ويتضمن البوليفارد منطقة جاردن ومنطقة سكوير على غرار ميدان سكوير الشهير في واشنطن، المزود بالشاشات العملاقة على ارتفاع 30 مترا ويستثمر بوليفارد رياض سيتي ايضا في العديد من المحطات المذهلة مثل المسارح حيث يتضمن مسرح بكر الشدي في منطقة استديو ومسرح محمد عبده.

أسعار تذاكر بوليفارد الرياض

هذا تحديث أسعار تذاكر بوليفارد الرياض، أصبحت تذاكر البوليفارد بأسعار متساوية في جميع أيام الأسبوع، خلافاً للسابق حيث كانت تقدم بـ 110 ريال في نهاية عطل الأسبوع، لذا سيكون من الآن شراء التذاكر بـ 50 ريال طوال أيام الأسبوع وهي المخصصة لدخول البوليفارد ولا تشمل الوصول للفعاليات الموجودة بالداخل، ولكن لو كنت تمتلك تذاكر لأحد الفعاليات في البوليفارد فلن تحتاج لشراء تذكرة دخول، وأما يوم الاثنين فهو يوم مجاناً فيما يخص التذاكر والدخول لجميع الاعمار في البوليفارد.