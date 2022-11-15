رابط حجز المخيمات في الكويت 2023/2022.. البلدية تفتح باب الترخيص مع أول أيام الموسم الجديد

بدأ موسم التخييم في الكويت من اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ويستمر حتى يوم 15 مارس 2023، حيث دشنت بلدية الكويت رابط ترخيص المخيمات الربيعية في الكويت 2022، وأكدت البلدية إنه لن يُسمح بتواجد مخيمات بدون ترخيص، مع ضرورة الالتزام بأماكن ومواقع التخييم التي أعلنت عنها البلدية بصورة رسمية.

بدأ رابط حجز المخيمات في الكويت 2023/2022 في العمل وتلقي الطلبات بصورة رسمية من الساعة الثامنة من صباح أول أيام موسم التخييم، حيث يتم التقديم بطريقة إلكترونية كاملة للحصول على ترخيص المخيم، يأتي هذا ضمن توجه بلدية الكويت لتقديم كل خدماتها بصورة إلكترونية أونلاين، لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، وهذا التوجه متواجد في كل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في الدولة.

رابط حجز المخيمات في الكويت 2023/2022

قالت بلدية الكويت، إنها حددت 34 موقعًا لموسم التخييم الجديد، موزعين بين المنطقتين الشمالية والجنوبية، رسم الخيمة الربيعية مقداره 50 دينار، في حين يبلغ قيمة التأمين 100 دينار، رابط حجز المخيمات في الكويت 2023/2022 لموسم التخييم الجديد هو:

https://camp.baladia.gov.kw/

وقد طالبت البلدية أصحاب المخيمات بضرورة الحفاظ على البيئة.