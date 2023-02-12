رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء بالكويت 2023

موسم الجزيرة الخضراء بحلته الجديدة في الكويت فتح أبوابه لجميع الزائرين بداية من يوم الأحد 12 فبراير 2023 بالتزامن مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني، نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء 2023 لكل الراغبين في زيارة تلك الوجهة الترفيهية، والتي ستقدم مجموعة من أهم فعاليات العيد الوطني بالكويت 2023.
رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء الكويت 2023
- رسوم دخول الجزيرة الخضراء في الكويت هي 2.5 دينار كويتي – الأطفال بعمر 4 سنوات وأقل الدخول مجانًا.
- أوقات العمل من 3 عصرًا حتى 11 مساء في الأيام من الأحد إلى الأربعاء – من الساعة 10 صباحًا حتى 11 مساء أيام الخميس والجمعة والسبت.
- الجزيرة الخضراء هي جزيرة اصطناعية تقع بالقرب من أبراج الكويت، وهي الأولى من نوعها في الخليج العربي، يربط الجزيرة بالبر ممر طوله 134 مترُا.
- رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء في الكويت greenisland.com.kw
- تُقدم الجزيرة الكثير من الفعاليات لكل أفراد الأسرة.
- الجزيرة تابعة لشركة المشروعات السياحية الكويتية.