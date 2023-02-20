رابط حجز تذاكر مكشات الكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز تذاكر مكشات الكويت رابط حجز تذاكر مكشات الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز مكشات الكويت 2023 تلك الوجهة الترفيهية الجديدة والتي يُطلق عليها “كشتة العيد الوطني 2023″، قامت بتدشين وجهة كشتات الكويت وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف مشاركة المواطنين في احتفالات العيد الوطني، تُقدم تلك الوجهة المستوحاة من البيئة الصحراوية مجموعة متنوعة من الفعاليات.

رابط حجز تذاكر مكشات الكويت 2023

  • بخصوص أسعار تذاكر مكشات الكويت 2023 فيبلغ سعر تذكرة الدخول للموقع 2.5 دينار للفرد الواحد.
  • أوقات عمل كشتة العيد الوطني من الساعة 3 عصرًا حتى 10.30 مساء.
  • توجد في المكشات ألعاب ومجموعة متنوعة من الفعاليات.
  • من ضمن الفعاليات مضيفة لعدد 6 أفراد وسعر التذكرة للفرد 10 دينار والتذكرة شاملة الطعام والقهوة العربية والمشروبات.
  • رابط حجز تذاكر مكشات الكويت هو: https://almikshat.com/?r=561&b=750&e=33
  • المكشات مستمرة حتى 15 مارس 2023.
  • الموقع في الصليبخات بجوار المقاهي الشعبية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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