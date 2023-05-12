رابط حجز تذاكر Bay Zero الكويت 2023 والأسعار ومواعيد الزيارة

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز تذاكر باي زيرو 2023 بعد افتتاح الحديقة المائية المبهرة وتجديدها، وتعتبر مدينة باي زيرو أهم الأماكن الترفيهية في الكويت، حيث تُقدم الحديقة المائية الواقعة بجوار أبراج الكويت وماكدونالدز مجموعة مميزة من الألعاب والفعاليات.

باي زيرو الكويت أسعار التذاكر

يبلغ سعر تذكرة دخول باي زيرو 2023 الكويت 6 دينار كويتي، في حين الأطفال أقل من 4 سنوات الدخول مجانًا، تفتح Bay Zero أبوابها للزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساء، يذكر أنه تم فتح المرحلة الأولى من المشروع، على أن يتم فتح المراحل المتبقية قريبًا.

رابط حجز تذاكر bay zero الكويت

يمكن شراء تذاكر باي زيرو أن لاين عبر الموقع الإلكتروني، أو الشراء عند وصولك إلى الموقع على بوابات الدخول، تُقدم المدينة حاليًا عروضًا وتخفيضات عند شراء 10 تذاكر أو أكثر، رابط حجز تذاكر باي زيرو الكويت 2023 (أكوا بارك) هو:

باي زيرو

مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات مميزة.