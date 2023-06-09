رابط حجز تذاكر Green Island الكويت وأوقات الزيارة 2023

الجزيرة الخضراء هي واحدة من أهم الوجهات الترفيهية في دولة الكويت بعد تحديثها وافتتاحها مؤخرًا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أوقات زيارة ورابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء 2023، حيث يتم حجز تذاكر دخول الجزيرة أون لاين عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، يُقدم موسم الجزيرة الخضراء 2023 تجارب مميزة ورائعة لك ولكل أفراد العائلة.

أوقات زيارة الجزيرة الخضراء الكويت 2023

ساعات العمل والدوام وأوقات زيارة Green Island الكويت 2023 خلال الأيام من السبت إلى الأربعاء من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 11 مساء، أيام عطلة نهاية الأسبوع الخميس والجمعة والسبت من الساعة 10 صباحًا حتى 11 مساء، أنشطة كثيرة ومتنوعة تنتظر الجميع في الجزيرة الخضراء.

رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء بالكويت:

يبلغ سعر تذكرة دخول الجزيرة الخضراء 2.5 دينار كويتي، الأطفال في عمر 4 سنوات وأقل الدخول مجانًا، توجد في الجزيرة ألعاب متنوعة تُرضي كل الأذواق، كما توجد أماكن للتسوق، وعروض، وأماكن للطعام، رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء الكويت هو:

https://www.greenisland.com.kw/faq

مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات مميزة في الجزيرة.