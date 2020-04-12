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رابط حجز مواعيد التسوق الغذائي في الجمعيات التعاونية وأسواق السمك ومراكز التموين بالكويت moci.shop

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
رابط حجز مواعيد التسوق الغذائي في الجمعيات التعاونية وأسواق السمك ومراكز التموين بالكويت moci.shop
رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت

ننشر رابط حجز مواعيد التسوق الغذائي في الجمعيات التعاونية بالكويت ومراكز التموين خلال تلك الفترة الحالية الصعبة التي تمر بها الدولة والعالم بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي ومنع الإزدحام، حيث دشنت وزارة التجارة والصناعة رابط حجز المواعيد في مراكز التسوق المختلفة سواء في الجمعيات التعاونية، التموين، شبرات، أسواق السمك، المواشي، الأسواق الموازية، في خطوة عصرية وهامة من الحكومة، سوف تنهي الزحام في مراكز التسوق بالكويت وتُنهي طوابير الانتظار خلال الفترة الحالية.

تدشين موقع رابط حجز مواعيد مراكز التسوق بالكويت دشنته وزارة التجارة والصناعة لأول مرة على شبكة الإنترنت اليوم الأحد 12 أبريل 2020، حيث كانت البداية تجريبية لاستطلاع رأي المواطن الكويتي في تلك الخدمة الهامة والمتميزة، لكي يكون التسوق في الكويت بالحجز وأكثر سهولة ومرونة، حيث يمكن للحاجز تغيير موعد حجز التسوق، وعدد المتسوقين لكل سوق على حدة.

رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت

قالت وزارة التجارة والصناعة، أن الحاجز لمواعيد التسوق، سوف يحصل على 2 باركود، الأول لإبرازه للجهات الأمنية، والثاني للدخول إلى مركز التسوق، ويكون الحجز عبر الرقم المدني، والرقم المسلسل، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت هو:
http://www.moci.shop/
هذا ويجب الاحتفاظ ببيانات الحجز.

رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت
رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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