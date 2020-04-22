رابط حجز مواعيد التسوق بالجمعيات التعاونية في الكويت خلال منع التجول moci.shop

رابط حجز مواعيد التسوق بالجمعيات التعاونية في الكويت دشنته وزارة التجارة والصناعة مع منتصف شهر أبريل الجاري 2020، بدأ حجز موعد التسوق بست جمعيات تعاونية، واليوم يرتفع عدد الجمعيات التعاونية التي يمكنك حجز موعد تسوق بها إلى 63 جمعية منتشرة في كل أنحاء الكويت، وقد حقق موقع حجز موعد للتسوق نجاح كبير مع المواطن الكويتي، وأنهى موقع الحجز تمامًا على طوابير الانتظار والازدحام.

حجز موعد التسوق بالجمعيات التعاونية

من خلال رابط حجز مواعيد التسوق بالجمعيات التعاونية سوف تحصل على 2 باركود، الباركود الأول تُبرزه لرجال الأمن، والثاني لدخول الجمعية الاستهلاكية التي حجزت موعد للتسوق بها، هذا ولا يخول لك هذا التصريح الخروج من منطقتك، طريقة الحجز تتم عن طريق خطوات سهلة ويسيرة جدًا، كما لا يمكنك حجز موعدين، حيث يتوجب إلغاء الحجز الأول قبل القيام بحجز موعد جديد.

رابط حجز مواعيد التسوق بالجمعيات التعاونية في الكويت

تبدأ خطوات حجز موعد للتسوق بإدخال رقم الهوية والرقم المسلسل، وكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وسبب الزيارة والحجز، بعد ذلك تختار موعد التسوق وتقوم بتأكيده، يمكنك تغيير الموعد، يتوجب عليك الاحتفاظ ببيانات الحجز، رابط حجز مواعيد التسوق بالجمعيات التعاونية هو:

http://moci.shop/

ساعد الموقع في منع الزحام بالجمعيات خاصة في الظروف الحالية.