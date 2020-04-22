رابط حجز مواعيد الجمعيات moci.shop

ننشر رابط حجز مواعيد الجمعيات بالكويت هذا الرابط الهام الذي يبحث عنه الكثيرين الآن لحجز موعد تسوق للذهاب إلى أحد المجمعات خلال فترة منع التجول الحالية، هذا وقد تم تدشين موقع حجز مواعيد التسوق بالجمعيات منتصف أبريل الجاري، تُشرف على الموقع وزارة التجارة والصناعة، ويهدف إلى منع حدوث أي ازدحام في المجمعات، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها كل دول العالم.

نظام حجز مواعيد الجمعيات

يسمح رابط حجز مواعيد الجميعات moci.shop في الكويت بحجز موعد لك في غالبية مراكز الكويت سواء جمعيات تعاونية أو تموين أو شيرات أو سوق السمك، سوق اللحوم وغيرها من الأماكن، حيث تحدد السبب في الطلب الإلكتروني باختيار الجهة التي تريد التسوق بها، يذكر أن نظام حجز مواعيد الجمعيات بدأ أولا بست جمعيات، ووصلوا اليوم إلى 63 جمعية، وجاري إضافة جمعيات آخرى خلال الفترة القليلة القادمة.

رابط حجز مواعيد الجمعيات

بداية طلب حجز موعد تسوق بالجمعية إلكترونيًا، تكون عبر كتابة البيانات، وتكون رقم البطاقة، والرقم المسلسل المتواجد خلف البطاقة، ورقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني، ثم تختار السبب، ثم تختار موعد الجمعية، وتقوم بتأكيد هذا الموعد، يتوجب عليك الاحتفاظ ببيانات الحجز، رابط حجز مواعيد الجمعيات هو:

http://www.moci.shop/

وتحصل من خلال الحجز على 2 باركود، الأول للجهات الأمنية، والثاني لدخول الجمعية.