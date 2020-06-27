رابط حجز موعد اختبار القيادة الكويت موقع وزارة الداخلية الإلكتروني

بداية من اليوم الأحد 27 يونيو 2020، تبدأ الإدارة العامة للمرور في استقبال حجوزات المواعيد إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية، وذلك من خلال رابط حجز موعد اختبار القيادة الكويت بكافة أنواعها الخاصة والعامة والانشائية والدراجات، ويتمكن من حجز الموعد من يملك استمارة صالحة، وبخصوص الاستمارة غير الصالحة فمن الممكن تجديدها إلكترونيًا، هذا ولن تستقبل الإدارة أي أحد بدون حجز موعد والحصول على باركود زيارة المرور وتقديمه لموظفي الاستقبال عند الوصول للبوابة.

رابط حجز موعد لاختبار القيادة الكويت

مواعيد اختبارات القيادة بالكويت بداية من يوم الثلاثاء الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، الفترة المسائية من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساء.

لحجز موعد للاختبار توجه إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية، تختار الخدمات الإلكترونية، ثم الإدارة العامة للمرور، ثم حجز موعد.

رابط حجز موعد لاختبار القيادة الكويت

تحصل على باركود زيارة المرور بنهاية الحجز.

يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز.

خطوات التسجيل على رابط حجز موعد اختبارات القيادة بالكويت

في بداية التسجيل يقدم لك رابط حجز موعد اختبار القيادة الأحكام والشروط ويجب أن توافق عليها، بعد ذلك تقوم بإدخال الرقم المدني الخاص بك، ثم بعد ذلك تختار وتحدد نوع الاستمارة والاختبار للرخصة المطلوبة خاصة أو عامة أو انشائية أو دراجات، هذا ويتيح لك الموقع الاستعلام عن موعد الحجز أو تعديل أو إلغاء الحجز.



