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رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية للكويتي والمقيم

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية

أعلنت هيئة المعلومات المدنية، أن استلام البطاقات المدنية الجاهزة يكون بحجز موعد مُسبق من خلال منصة المواعيد الجديدة التي دشنتها الهيئة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية من مقر جنوب السرة الرئيسي ومن فرع هيئة المعلومات المدنية بالجهراء، حيث تتوفر أجهزة البطاقة المدنية في المقرين فقط، وقد أكدت هيئة المعلومات المدنية أنه سوف يتم مضاعفة أعداد استلام البطاقة المدنية مع بداية الأسبوع القادم، هذا ويذكر أن عدد البطاقات الجاهزة مع بداية يوليو 2020 كانت 90 ألف بطاقة.

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية

1- موقع الحجز متوفر على بوابة هيئة المعلومات المدنية الكويتية.
2- رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية هو paci.gov.kw
3- تختار الخدمات ثم خدمة حجز موعد.
4- تُسجل بياناتك الأساسية المطلوبة ومنها: الرقم المدني، رقم الهاتف النقال، البريد الإلكتروني.
5- تختار الموعد والتوقيت لمراجعة واستلام بطاقتك المدنية.
6- يصل بريدك الإلكتروني رسالة تأكيد الحجز.
7- تحتفظ بصورة باركود استلام البطاقة المدنية على هاتفك.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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