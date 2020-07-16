رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية للكويتي والمقيم

أعلنت هيئة المعلومات المدنية، أن استلام البطاقات المدنية الجاهزة يكون بحجز موعد مُسبق من خلال منصة المواعيد الجديدة التي دشنتها الهيئة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية من مقر جنوب السرة الرئيسي ومن فرع هيئة المعلومات المدنية بالجهراء، حيث تتوفر أجهزة البطاقة المدنية في المقرين فقط، وقد أكدت هيئة المعلومات المدنية أنه سوف يتم مضاعفة أعداد استلام البطاقة المدنية مع بداية الأسبوع القادم، هذا ويذكر أن عدد البطاقات الجاهزة مع بداية يوليو 2020 كانت 90 ألف بطاقة.

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية

1- موقع الحجز متوفر على بوابة هيئة المعلومات المدنية الكويتية.

2- رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية هو paci.gov.kw

3- تختار الخدمات ثم خدمة حجز موعد.

4- تُسجل بياناتك الأساسية المطلوبة ومنها: الرقم المدني، رقم الهاتف النقال، البريد الإلكتروني.

5- تختار الموعد والتوقيت لمراجعة واستلام بطاقتك المدنية.

6- يصل بريدك الإلكتروني رسالة تأكيد الحجز.

7- تحتفظ بصورة باركود استلام البطاقة المدنية على هاتفك.