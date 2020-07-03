رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية paci.gov.kw

تبدأ عمليات حجز مواعيد استلام البطاقة المدنية من هيئة المعلومات المدنية بالكويت من اليوم السبت 4 يوليو 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية بالكويت من مقرات وفروع هيئة المعلومات المدنية بجنوب السرة والكويت العاصمة والأحمدي، وفروع المعلومات المدنية بالجهراء والفروانية وحولى ومبارك الكبير، وتستقبل هيئة المعلومات المدنية الكويتية مراجعيها مع تدشين المرحلة الثانية من خطة الدولة الهادفة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك تطبيقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الكويتي.

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية من هيئة المعلومات المدنية

أكدت هيئة المعلومات المدنية بالكويت، أن هناك 90 ألف بطاقة مدنية جاهزة للتسليم، وسوف يتم تسليم 2000 بطاقة يوميًا، هذا وسوف يستقبل نظام حجز مواعيد هيئة المعلومات المدنية 2500 حجز يوميًا، 2000 حجز لاستلام البطاقة المدنية، و500 حجز لخدمات أخرى، رابط حجز باركود هيئة المعلومات المدنية هو:

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية

إلى جانب خدمة استلام البطاقات المدنية، تُقدم الهيئة الكثير من الخدمات لمراجعيها ومنها خدمة التوقيع الإلكتروني والذي يتم تقديمها عبر المركز الرئيسي لهيئة المعلومات بجنوب السرة.

خطوات التسجيل على رابط حجز موعد استلام بطاقة من المعلومات المدنية