رابط حجز موعد الأطباء الزائرين للكويت 2023

كشفت وزارة الصحة عن طريقة ورابط حجز موعد الأطباء الزائرين للكويت 2023، حيث يتم الحجز أون لاين قبل مراجعة الطبيب الزائر، هذا ويأتي الحجز أون لاين لتوفير الوقت والمجهود على المراجع وعلى الطبيب، هذا وتستضيف مستشفيات الكويت مجموعة من أبرز الأطباء في عدد من التخصصات، ويأتي هذا في إطار خطة الوزارة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رابط حجز موعد طبيب زائر للكويت 2023

هناك طريقتين لحجز مواعيد الأطباء الزائرين للكويت 2023، الأولى عبر رابط خدمات موقع وزارة الصحة، والثانية عبر تطبيق (كويت صحة Q8)، رابط حجز موعد مع طبيب زائر هو:

رابط خدمات وزارة الصحة

تُدخل البيانات المطلوبة، كما تقوم بإرفاق التقارير الطبية الخاصة بالحالة، ثم تقوم بتقديم الطلب، وتقوم وزارة الصحة بفرز الطلبات، وتحديد الحالات المقبولة، بحسب التقارير الطبية المرفقة.

بعد ذلك تُرسل وزارة الصحة رسائل هاتفية للحالات، وفي الرسالة موعد الذهاب للمستشفى لإجراء الفحوصات والتحضيرات المطلوبة، قبل موعد مراجعة الطبيب الزائر، وذلك لتوفير الوقت والمجهود.