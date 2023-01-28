معاملة أخذ البصمات واحدة من المعاملات الهامة في الكويت، حيث تطلب الكثير من الجهات الحكومية البصمة من المواطن او المقيم لإنهاء معاملة ما، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد البصمات في الكويت 2023 للمواطن الكويتي أو للمقيم، وتقوم إدارة الأدلة الجنائية من خلال فروعها بتقديم تلك المعاملة الهامة، ولمنع التكدس، تم تدشين خدمة الحجز المسبق.

حجز موعد البصمات في الكويت عبر تطبيق سهل

تطبيق سهل الكويتي الحكومي، يُقدم مئات الخدمات الحكومية للمواطن وللمقيم في الكويت، من تلك الخدمات خدمة حجز المواعيد، وانضمت وزارة الداخلية الكويتية لتطبيق سهل، حيث تُقدم من خلال التطبيق الكثير من الخدمات، وأيضًا حجز المواعيد، لحجز موعد البصمات في الكويت عبر تطبيق سهل، تختار مواعيدي، ثم تختار وزارة الداخلية، وتُكمل الخطوات.

رابط حجز موعد البصمات في الكويت 2023

كما يمكنك أيضًا بطريقة ثانية، حجز موعد البصمات في الكويت عبر منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية في الكويت، حيث يجب أن يكون لك حساب على المنصة، وتقوم بتسجيل الدخول، ثم تختار وزارة الداخلية، ثم تختار خدمات إدارة الأدلة الجنائية، ثم تُكمل باقي الخطوات، وفي النهاية تحصل على باركود الحجز، رابط منصة متى هو:

منصة متى

يجب أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك حتى موعد المراجعة في المقر الحكومي.