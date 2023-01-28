رابط حجز موعد البصمات في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد البصمات في الكويت حجز موعد البصمات في الكويت

معاملة أخذ البصمات واحدة من المعاملات الهامة في الكويت، حيث تطلب الكثير من الجهات الحكومية البصمة من المواطن او المقيم لإنهاء معاملة ما، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد البصمات في الكويت 2023 للمواطن الكويتي أو للمقيم، وتقوم إدارة الأدلة الجنائية من خلال فروعها بتقديم تلك المعاملة الهامة، ولمنع التكدس، تم تدشين خدمة الحجز المسبق.

حجز موعد البصمات في الكويت عبر تطبيق سهل

تطبيق سهل الكويتي الحكومي، يُقدم مئات الخدمات الحكومية للمواطن وللمقيم في الكويت، من تلك الخدمات خدمة حجز المواعيد، وانضمت وزارة الداخلية الكويتية لتطبيق سهل، حيث تُقدم من خلال التطبيق الكثير من الخدمات، وأيضًا حجز المواعيد، لحجز موعد البصمات في الكويت عبر تطبيق سهل، تختار مواعيدي، ثم تختار وزارة الداخلية، وتُكمل الخطوات.

رابط حجز موعد البصمات في الكويت 2023

كما يمكنك أيضًا بطريقة ثانية، حجز موعد البصمات في الكويت عبر منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية في الكويت، حيث يجب أن يكون لك حساب على المنصة، وتقوم بتسجيل الدخول، ثم تختار وزارة الداخلية، ثم تختار خدمات إدارة الأدلة الجنائية، ثم تُكمل باقي الخطوات، وفي النهاية تحصل على باركود الحجز، رابط منصة متى هو:
منصة متى
يجب أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك حتى موعد المراجعة في المقر الحكومي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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