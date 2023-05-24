رابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت عبر Meta.kw and Sahel

تُطبق الكويت البصمة البيومترية في كل منافذها البرية والجوية والبحرية منذ يوم 12 مايو 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة ورابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت 2023، حيث وفرت وزارة الداخلية أربعة مراكز لأخذ البصمة العشرية، هذا وسوف تقوم الوزارة بزيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة القادمة.

حجز موعد البصمة البيومترية عبر تطبيق سهل

من خلال تطبيق سهل يمكنك حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت 2023 بكل سهولة، بدخولك على التطبيق الحكومي الكويتي، تختار المواعيد، تختار وزارة الداخلية، ثم تختار إدارة الأدلة الجنائية، تختار “البصمة البيومترية”، بعد ذلك تختار موقع مركز البصمة القريب لك وتُحدد الموعد، البصمة البيومترية يهدف تطبيقها إلى تعزيز أمن البلاد.

رابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت:

من خلال موقع وزارة الداخلية، يمكنك حجز موعد لأخذ البصمة العشرية، فإذا كنت مواطن أو مقيم، يقوم موقع وزارة الداخلية بتحويلك إلى منصة متى لحجز المواعيد الحكومية، عند الدخول لموقع وزارة الداخلية الكويتية تختار من القائمة الرئيسية منصة المواعيد، ثم تختار منصة متى

https://meta.e.gov.kw/

البصمة البيومترية لكل من كان عمره 18 سنة فأكثر.