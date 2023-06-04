رابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت 2023

أكدت وزارة الداخلية على ضرورة حجز موعد لأخذ البصمة العشرية في كل مراكز الخدمة بالكويت العاصمة والأحمدي وحولي والجهراء ومبارك الكبير والفروانية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة ورابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت 2023، وتؤخذ تلك البصمة لأصابع اليد العشرة والكفين وبصمة الوجه والعين إلى جانب التوقيع الإلكتروني، تُطبق الكويت البصمة البيومترية منذ 12 مايو الماضي وتهدف لتعزيز أمن البلاد.

أماكن أخذ البصمة البيومترية في الكويت

وفرت وزارة الداخلية خمسة مراكز البصمة البيومترية للمواطنين الكويتيين وهي في مديرية أمن حولي، بصمات مديرية أمن الأحمدي، مديرية أمن مبارك الكبير، مديرية أمن الفروانية، مديرية أمن الجهراء، بخصوص مراكز البصمة العشرية للمقيمين في الكويت هناك مركزين وهما: بصمات الشركات منطقة علي صباح السالم، بصمات الشركات منطقة الجهراء.



طريقة حجز موعد البصمة البيومترية الكويت تطبيق سهل

يمكنك حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت عبر تطبيق سهل، بعد تسجيل دخولك على التطبيق، تختار قائمة المواعيد، ثم تختار وزارة الداخلية، ثم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بعدها تختار “موعد البصمة البيومترية”، تقوم بعد ذلك بتحديد مكان البصمة في الأحمدي أو الجهراء أو حولي أو الفروانية أو مبارك الكبير، ثم بعد ذلك تقوم بتحديد موعد المراجعة المناسب لك.



رابط حجز موعد البصمة البيومترية الكويت

من خلال موقع وزارة الداخلية، يمكنك حجز موعد، حيث تختار من القائمة الرئيسية “منصة المواعيد”، ثم تختار منصة متى إذا كنت مواطن أو مقيم، على منصة متى تختار وزارة الداخلية، ثم الأدلة الجنائية، ثم البصمة العشرية، رابط حجز موعد البصمة البيومترية الكويت هو:

https://moi.gov.kw/main/

حاليًا لا تُطلب البصمة من المغادرين للكويت، لكنها تُطلب عند العودة ودخول البلاد.