رابط حجز موعد البصمة العشرية الكويت 2023 ومواعيد الدوام

وفرت وزارة الداخلية خمسة مراكز للمواطنين لأخذ البصمة البيومترية، كما وفرت مركزين للمقيمين، على أن يقوم الجميع بحجز موعد مُسبق لإجراء البصمة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة ورابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت 2023، أماكن أخذ البصمة العشرية للمواطنين في مديريات أمن الجهراء وحولي والأحمدي ومبارك الكبير والفروانية وحولي، وأوقات العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساء.

حجز موعد البصمة العشرية الكويت من خلال تطبيق سهل

في دقائق قليلة يمكنك حجز موعد أخذ البصمة العشرية (البيومترية) عبر تطبيق سهل للخدمات الحكومية، حيث يُقدم تطبيق سهل منصة للمواعيد، باختيارها تدخل بعد ذلك على وزارة الداخلية ثم الأدلة الجنائية، بعد ذلك تختار “موعد البصمة العشرية”، ثم تقوم بتحديد الموعد، وأقرب مركز يُقدم الخدمة بالقرب من عنوان سكنك.

رابط حجز موعد البصمة العشرية الكويت 2023

تُطبق الكويت البصمة البيومترية منذ 12 مايو الماضي، تؤخذ تلك البصمة لليدين وبصمة الوجه وبصمة العين والتوقيع الإلكتروني مرة واحدة في العمر، عدم إجراء البصمة لا يمنع من السفر حاليًا، لكنها سوف تؤخذ منك عند العودة، إجراء البصمة حاليًا سيوفر عليك الوقت في حال سفرك، رابط حجز موعد البصمة العشرية الكويت هو:

moi.gov.kw

البصمة لمن بلغ سن 18 سنة فأكثر.