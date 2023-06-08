رابط حجز موعد البصمة العشرية في الكويت وحولي والأحمدي 2023

تواصل إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية استقبال طلبات حجز موعد البصمة البيومترية 2023 للمواطنين الكويتيين والوافدين بالكويت العاصمة وحولي والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير والفروانية، وقد طالبت وزارة الداخلية كل الراغبين في تفعيل البصمة العشرية بضرورة حجز موعد مُسبق إلكترونيًا قبل الذهاب لأي من مراكز البصمات الموجودة في كل محافظات الكويت.

أماكن البصمة العشرية في الكويت وأوقات العمل

يقدم موقع وزارة الداخلية رابط حجز موعد البصمة العشرية في كل محافظات الكويت 2023 كما يمكن حجز الموعد عبر تطبيق سهل، هناك خمسة مواقع لتفعيل البصمة البيومترية للكويتيين وهي: مديرية أمن الجهراء، مديرية أمن الأحمدي، مديرية أمن حولي للمواطنين في العاصمة وحولي، مديرية أمن الفروانية، مديرية أمن مبارك الكبير، مراكز البصمة العشرية للوافدين (مركزين) الأول بصمات الشركات في منطقة الجهراء، الثاني بصمات الشركات في منطقة علي صباح السالم، أوقات عمل كل المراكز من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.

رابط حجز موعد البصمة العشرية في الكويت

هناط طريقتين، الأولى عبر تطبيق سهل، تختار قائمة المواعيد، ثم تختار وزارة الداخلية، ثم الدلة الجنائية، ثم تختار “البصمة البيومترية”، بعدها تحدد المكان والزمان، الطريقة الثانية عبر موقع وزارة الداخلية، وتختار من القائمة الرئيسية منصة متى، ثم تكمل باقي الخطوات، رابط حجز موعد البصمة العشرية في الكويت وحولي والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير والفروانية هو:

moi.gov.kw

تطبق الكويت البصمة البيومترية على كل منافذها منذ منتصف مايو 2023.