رابط حجز موعد البصمة العشرية في الكويت 2023

دشنت وزارة الداخلية أربعة مراكز لأخذ البصمة البيومترية بعد اعتماد تلك التقنية بصورة رسمية من يوم 12 مايو 2023 الماضي، كما نشرت الوزارة رابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت 2023، لكل من يريد مراجعة أي من مراكز أخذ البصمة في الدولة، هذا ومن المرتقب أن يتم رفع عدد تلك المراكز خلال الفترة القادمة.

حجز موعد البصمة العشرية الكويت 2023 عبر تطبيق سهل

حجز موعد أخذ البصمة البيومترية عبر تطبيق سهل في الكويت العاصمة غرب مشرف والجهراء وأم الهيمان والفروانية هي أحد الطرق للحجز، حيث يمكنك بكل سهولة الدخول على تطبيق سهل، واختيار حجز المواعيد، ثم اختيار وزارة الداخلية، ثم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ثم البصمة العشرية او البيومترية، بعدها تقوم باختيار أقرب مركز خدمة لك من المراكز الأربعة، ثم تُحدد الموعد والتاريخ.

رابط حجز موعد البصمة العشرية

من خلال منصة مواعيد وزارة الداخلية، يمكنك حجز الموعد عبر منصة المواعيد بها والتي تقوم بتحويلك إلى منصة متى للمواعيد الحكومية إذا كنت مواطن أو مقيم، البصمة العشرية تؤخذ لأصابع اليد والكفين وبصمة الوجه وبصمة العين، رابط حجز البصمة العشرية الكويت هو:

moi.gov.kw

تقنية البصمة العشرية تهدف لتعزيز أمن الكويت ومطبقة في العديد من دول العالم المتقدم.