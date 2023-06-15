رابط حجز موعد البصمة العشرية في الكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد البصمة البيومترية حجز موعد البصمة البيومترية الكويت

بدأت الكويت في تفعيل البصمة البيومترية لكل المواطنين الكويتيين وكل الوافدين المقيمين في الدولة، وذلك بعد تطبيق البصمة البيومترية على كل منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية، وتؤخذ البصمة البيومترية للكويتيين والوافدين لمرة واحدة في العمر، لمن بلغ سن 18 سنة فأكثر، تهدف تلك التقنية لتعزيز أمن البلاد، وتطبقها العديد من دول العالم.

حجز موعد البصمة العشرية في الكويت

ألزمت وزارة الداخلية الجميع بضرورة حجز موعد البصمة البيومترية للكويتيين وللوافدين قبل زيارة أي من المراكز التي تُقدم تلك الخدمة، توجد خمسة مراكز للبصمة البيومترية للكويتيين وهي في مديريات أمن حولي والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير والفروانية، يوجد مركزين للبصمة البيومترية للوافدين في بصمات الشركات منطقة الجهراء وفي بصمات الشركات منطقة علي صباح السالم.

رابط حجز موعد البصمة العشرية الكويت

يمكن للكويتيين والوافدين حجز الموعد عبر تطبيق سهل بكل سهولة، حيث تختار قائمة المواعيد ثم وزارة الداخلية والأدلة الجنائية ثم البصمة البيومترية، أو عبر موقع وزارة الداخلية، ثم تختار منصة المواعيد، ثم منصة متى، ثم تُكمل باقي الخطوات، رابط حجز موعد البصمة البيومترية للكويتيين والوافدين هو:
moi.gov.kw
أوقات عمل مراكز البصمات من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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