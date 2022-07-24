نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية في الكويت 2022 لكل الراغبين في مراجعة تأمينات العارضية والجهراء والكويت وفهد الأحمد والأندلس وباقي فروع المؤسسة في كل محافظات الدولة، هذا وحجز الموعد للمعاملات التي لا تتوفر أون لاين على موقع مؤسسة التأمينات وتتطلب الحضور الشخصي للمراجع إلى مقر المؤسسة وفرع التأمينات التابع له.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت 2022

قدمت المؤسسة من قبل رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية في الكويت والعارضية والأندلس وفهد الأحمد والجهراء وباقي الفروع على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، قبل نقل الحجز مؤخرًا وبصورة رسمية إلى منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية.

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قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمنصة متى، يأتي دعمًا لبرنامج الحكومة الكويتية للتحول الرقمي، وتعزيز جهود الدولة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، يذكر أن نظام حجز المواعيد تم تفعيله بصورة رسمية منذ منتصف 2020.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت 2022

المثير من خدمات المؤسسة العامة للتأمينات تتطلب الحضور الشخصي للمراجع، ومن ثم ضرورة حجز موعد، حقق نظام الحجز نجاحًا كبيرًا، حيث انعكس تطبيقه على منع التكدس داخل الدوائر الحكومية، كما قلل مدة بقاء المراجع حتى يُنهي معاملته، رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت 2022 هو:

meta.e.gov.kw

بعد الحجز تحصل على باركود المراجعة، حيث تُقدم هذا الباركود قبل الدخول لفرع التأمينات.