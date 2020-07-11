رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

وفرت وزارة الخارجية الكويتية فرعين من فروعها لاستقبال المراجعين من المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على خدمة التصديقات للشهادات والوثائق المختلفة، رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية دشنته الوزارة خلال المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت تدريجيًا، وبدأت الوزارة بتقديم خدمة التصديقات من خلال فرعها الرئيسي خلال الأسبوع الأول، حتى تم إضافة فرع ثان لتقديم تلك الخدمة الهامة للكثيرين، هذا وقد طالب مجلس الوزراء الكويتي الوزارات والهيئات بتقديم كافة الخدمات للمراجعين مع بداية المرحلة الثانية.

خدمة التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

خدمة التصديق بوزارة الخارجية الكويتية هي خدمة هامة تتطلب حضور المُراجع لمركز التصديق، حيث تقدم الخارجية الكويتية خدمة التصديق على الشهادات الدراسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة الشهادات ويطلب المراجع حجز موعد لتصديق الشهادات الدراسية، كما يقوم الجميع بطلب حجز موعد للتصديق بوزارة الخارجية للتصديق على المستندات الرسمية والفواتير وشهادات المنشأ والوثائق الرسمية، هذا ويشهد موقع حجز موعد وزارة الخارجية إقبال كبير من المواطنين والمقيمين للحصول على باركود الزيارة.

خطوات حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

يتم حجز مواعيد وزارة الخارجية على الموقع الرسمي للوزارة.

عند الدخول على رابط وزارة الخارجية الكويتية، تظهر لك نافذة منصة مواعيد حجز خدمة التصديقات.

تقوم بتقديم البيانات من خلال نموذج التسجيل، حيث تُسجل رقمك المدني، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف النقال.

تقوم بتحديد اليوم وموعد الحجز.

تُرسل إلى بريدك الإلكتروني رسالة بتأكيد الحجز.

تحصل على باركود موعد مع وزارة الخارجية.

رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية

تقدم وزارة الخارجية الكويتية خدمة التصديقات من خلال فرعين، الفرع الأول هو المقر الرئيسي بالشويخ الإدارية، والفرع الثاني مركز خدمة المواطن بمنطقة صبحان، ويعمل مكتب التصديقات في مواعيد الدوام الرسمية للوزارة، رابط الحجز هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب أن تحتفظ بصورة باركود حجز وزارة الخارجية على هاتفك النقال، لكي تُظهره لموظفي الاستقبال عند زيارك للحصول على التصديق.