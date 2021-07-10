رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية mofa.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

تقدم وزارة الخارجية الكويتية الكثير من الخدمات القنصلية الهامة للمواطنين والوافدين إلى الدولة، ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة التصديقات على الشهادات الدراسية، والتصديقات على الوثائق والمستندات الرسمية وعلى الفواتير وغيرها، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية، كما نقدم طريقة الحجز التي تتم في دقائق معدودة، هذا وتطبق الوزارة خدمة حجز المواعيد في 2021 وخلال الفترة القادمة، حفاظًا على سلامة الجميع.

1 طريقة حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية
2 رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

طريقة حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

  • تبدأ طريقة حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية مكتب التصديقات في الشويخ أو صبحان أو أي من فروع الوزارة عبر الموقع الإلكتروني.
  • رابط حجز موعد التصديقات في الكويت هو mofa.gov.kw
  • من الصفحة الرئيسية تختار “حجز موعد لخدمة التصديقات – الشؤون القنصلية”.
  • تضع البيانات المطلوبة.
  • تختار المعاملة.
  • تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.
  • تصلك رسالة بها باركود وزارة الخارجية الكويتية.

رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

حقق نظام حجز المواعيد مع الجهات الحكومية الكويتية نجاحًا كبيرًا، حيث ساعد النظام على منع حدوث تكدس داخل الدوائر الحكومية، كما ساهم في تحسين الخدمة الحكومية المقدمة، مع تقليل وقت وجهد المراجع للحصول على الخدمة المطلوبة، رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو:
mofa.gov.kw
لن يُسمح بدخول أي مراجع لمكتب التصديقات أو إلى أيا من فروع الوزارة بدون تقديم باركود الحجز.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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