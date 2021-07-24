رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية mofa.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

التصديق على الشهادات الدراسية أو المستندات الرسمية والوثائق من المتطلبات التي تطلبها الكثير من الجهات الحكومية والأهلية في دولة الكويت، الأمر الذي يتطلب مراجعة إحدى فروع وزارة الخارجية، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية 2021، حيث تعتبر خدمة التصديقات إحدى الخدمات القنصلية التي تُقدمها الوزارة للوافدين والكويتيين، يذكر ان وزارة الخارجية لا تستقبل المراجعين إلا بعد حجز موعد مسبق وإبراز الباركود.

رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

عند زيارة الموقع الرسمي للوزارة، تجد خدمة حجز المواعيد على الصفحة الرئيسية، عند اختيارها، تدخل على صفحة الحجز، والتي من خلالها تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، كما تقوم بتحديد موعد وتاريخ مراجعة وزارة الخارجية، بعد تقديم طلب الحجز، تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود وزارة الخارجية، رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية 2021 هو:
https://www.mofa.gov.kw/ar/
طالبت الوزارة كل المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة للحفاظ على سلامة الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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