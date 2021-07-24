رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية mofa.gov.kw

التصديق على الشهادات الدراسية أو المستندات الرسمية والوثائق من المتطلبات التي تطلبها الكثير من الجهات الحكومية والأهلية في دولة الكويت، الأمر الذي يتطلب مراجعة إحدى فروع وزارة الخارجية، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية 2021، حيث تعتبر خدمة التصديقات إحدى الخدمات القنصلية التي تُقدمها الوزارة للوافدين والكويتيين، يذكر ان وزارة الخارجية لا تستقبل المراجعين إلا بعد حجز موعد مسبق وإبراز الباركود.

رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

عند زيارة الموقع الرسمي للوزارة، تجد خدمة حجز المواعيد على الصفحة الرئيسية، عند اختيارها، تدخل على صفحة الحجز، والتي من خلالها تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، كما تقوم بتحديد موعد وتاريخ مراجعة وزارة الخارجية، بعد تقديم طلب الحجز، تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود وزارة الخارجية، رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية 2021 هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

طالبت الوزارة كل المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة للحفاظ على سلامة الجميع.