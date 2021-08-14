رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية بالرقم المدني mofa.gov.kw

تقدم وزارة الخارجية الكويتية خدمة التصديقات على الشهادات الدراسية والمستندات والوثائق الرسمية وعلى بعض الفواتير الصادرة من دول أخرى، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية 2021 وكيفية أخذ باركود مراجعة مكتب تصديقات صبحان أو الشويخ أو برج التحرير، تلك المكاتب التابعة لوزارة الخارجية وتقدم تلك الخدمة الهامة للمواطنين والمقيمين، مكتب تصديقات صبحان يعمل لفترة صباحية فقط ويقدم خدماته للمواطنين الكويتيين فقط، بينما مكتب تصديقات الشويخ وتصديقات برج التحرير يعملوا لفترتين صباحية ومسائية والخدمة للجميع من الوافدين والمقيمين.

خطوات حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

يتم آخذ الموعد إلكترونيًا أون لاين عبر موقع وزارة الخارجية الكويتية.

رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية 2021 هو www.mofa.gov.kw/ar

تختار من الصفحة الرئيسية “خدمة حجز موعد للتصديقات – الشؤون القنصلية”.

تُدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تختار مكتب خدمة التصديقات.

تُحدد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

بعد اتمام كل الخطوات السابقة، يُرسل لك نظام الحجز، رسالة بها بيانات تأكيد الحجز، وبها باركود المراجعة، فيجب أن تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك النقال كي تُبرزه للموظف المختص عند مراجعة مكتب التصديقات، رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

طالبت وزارة الخارجية كل المراجعين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.