أعلنت السفارة السورية في دولة الكويت عن استقبالها لمراجعيها من المواطنين السوريين خلال الفترة الحالية وذلك بموعد مسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد السفارة السورية في الكويت وتلك المنصة لحجز المواعيد إلكترونيًا، حيث تستطيع حجز موعد لجواز السفر عادي ومستعجل لمن انتهت صلاحية جوازاتهم أو إقاماتهم، كما يمكنك حجز موعد دفع البدل النقدي، أو الأحوال المدنية، أو أي معاملة تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى مقر السفر بمنطقة مشرف.

رابط حجز موعد السفارة السورية في الكويت

تطبيق حجز مواعيد السفارة السورية الكويت على الإنترنت يفتح للمراجعين والحجز بداية من الساعة التاسعة مساء يوم الخميس من كل أسبوع، ويتم غلق باب الحجز عند اكتمال العدد المسموح به أسبوعيًا، حيث تنشر صفحة السفارة السورية بالكويت على الفيسبوك أسماء المراجعين ومواعيد الزيارة على مدار الأسبوع، رابط منصة حجز المواعيد هو:

https://syembassykw.com/application

هذا وتقدم السفارة السورية بالكويت الكثير من الخدمات منها تجديد جواز السفر، التأجيل، الوكالات، التصديق، شهادة لمن يهمه الأمر.

أسماء الحاجزين لمواعيد السفارة السورية الكويت