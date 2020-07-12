رابط حجز موعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت إلكترونيا

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت عن فتح أبوابها لاستقبال مراجعيها بشرط حجز موعد مُسبق خلال المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية في الكويت لكل المراجعين الراغبين في إتمام معاملة ويتطلب هذا حضور المُراجع شخصيًا، وتستقبل المؤسسة المراجعين في المقر الرئيسي، وذلك بداية من يوم الأحد 12 يوليو 2020، يذكر أن الحكومة الكويتية قد طالبت المؤسسات والوزارات باستقبال المراجعين خلال المرحلة الثانية.

حجز موعد للتأمينات الاجتماعية الكويت

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن خدمة استقبال المراجعين تكون الخدمات غير المتوفرة إلكترونيًا على موقع الوزارة، وعلى رابط حجز مواعيد التأمينات الاجتماعية تتواجد الخدمات والمعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا للتأمينات، حيث يجب على المراجع وطالب الحجز اختيار نوع الخدمة والمعاملة التي يطلبها، هذا وقد ناشدت المؤسسة كل المراجعين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند زيارة التأمينات.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية في الكويت

من خطوات حجز موعد، اختيار تاريخ الزيارة وموعد وتوقيت الحجز، بعدها تقوم بتسجيل البيانات الشخصية للمراجع وهي الاسم والرقم المدني ورقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني، بعد ذلك توافق على إقرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند زيارة التأمينات، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد للتأمينات الاجتماعية الكويت

بنهاية الحجز تحصل على باركود التأمينات الاجتماعية، وهو الذي تُقدمه لموظفي الاستقبال عند المراجعة، ويجب الاحتفاظ ببيانات الحجز.

هذا ويذكر أن كبار السن يتم استقبالهم في فرع التأمينات الاجتماعية بجنوب السرة، مع ضرورة إبراز هوية كبار السن، والتي تُصدرها التأمينات الكويتية لمن هم في سن 65 عامًا فأكثر.