رابط حجز موعد بلدية الكويت www.baladia.gov.kw

أعلنت وزارة الشؤون البلدية أن مراكزها في الكويت العاصمة والأحمدي والفروانية وحولى ومبارك الكبير سوف تستقبل مراجعيها بحجز موعد مُسبق بداية من يوم الأحد 5 يوليو 2020، ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد بلدية الكويت للحصول على باركود الزيارة ومراجعة المركز البلدي ومقابلة مسؤول بالوزارة، وتأتي تلك الخطوة وتدشين منصة حجز مواعيد مراكز البلدية تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الكويتية والتي تُلزم الوزارات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها.

رابط حجز موعد بلدية الكويت