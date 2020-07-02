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رابط حجز موعد بلدية الكويت www.baladia.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد بلدية الكويت رابط حجز موعد بلدية الكويت

أعلنت وزارة الشؤون البلدية أن مراكزها في الكويت العاصمة والأحمدي والفروانية وحولى ومبارك الكبير سوف تستقبل مراجعيها بحجز موعد مُسبق بداية من يوم الأحد 5 يوليو 2020، ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد بلدية الكويت للحصول على باركود الزيارة ومراجعة المركز البلدي ومقابلة مسؤول بالوزارة، وتأتي تلك الخطوة وتدشين منصة حجز مواعيد مراكز البلدية تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الكويتية والتي تُلزم الوزارات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها.

رابط حجز موعد بلدية الكويت

  • نظام حجز مواعيد المركز البلدية في الكويت سوف يمنع حدوث أي ازدحامات داخل المراكز والفروع.
  • سوف يقدم نظام الحجز صورة حقيقية لكيفية سير العمل داخل مراكز الشؤون البلدية في الدولة وجودة الأداء الوظيفي بها.
  • يجب أن يلتزم المراجع بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية.
  • رابط حجز موعد بلدية الكويت
  • يتم التسجيل من خلال بيانات المراجع.
  • تنتهي خطوات الحجز بالحصول على الباركود والذي تُظهره لموظفي الاستقبال.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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