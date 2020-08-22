رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي meta.e.gov.kw

يومًا بعد يوم، تتزايد الجهات التي تخدمها منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية، واليوم يمكنك عبر رابط منصة متى حجز موعد بنك الائتمان الكويتي، وذلك بعدما أعلن البنك رسميًا، أنه لن يُسمح بدخول أي عميل إلى فروع البنك المنتشرة بمحافظات الكويت بدون حجز موعد مُسبق، ومنصة متى تخدم عدد من إدارات الدولة، ومن المرتقب أن تخدم مستقبلًا معظم الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة، في قفزة وتطور خدمي هام لحكومة الكويت.

رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي منصة متى

أوقات عمل بنك الائتمان الكويتي 2020 اليومية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، منصة متى للمواعيد الحكومية تستطيع حجز موعد من خلالها بعد التسجيل بها وإدخال البيانات الأساسية المطلوبة، ثم تستطيع بعد ذلك تحديد الجهة التي ترغب في مراجعتها وهنا بنك الائتمان، وتستطيع من خلال نظام متى تحديد التوقيت والتاريخ، رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي هو:

meta.e.gov.kw

بنهاية خطوات حجز الموعد تحصل على باركود بنك الائتمان، والذي تُقدمه لموظفي الاستقبال عند زيارة البنك.