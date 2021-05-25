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رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة الكويت

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد تحويل ملكية السيارة الكويت حجز موعد تحويل ملكية السيارة الكويت

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها لن تستقبل أي مراجع بدون باركود حجز موعد مُسبق من منصة وزارة الداخلية للمواعيد، حجز موعد تحويل ملكية السيارة الكويت من المعاملات التي تتطلب حضور شخصي لبائع السيارة والمشتري، حيث يتوجب حجز موعد لكل معاملات المرور التي تتطلب الحضور الشخصي لصاحب المعاملة إلى أحد مقرات الإدارة، خدمة الحجز تتيج للمراجع (كويتي أو مقيم) تحديد نوع المعاملة وتحديد مكانها في أي من الإدارات الستة: مرور الفروانية، مرور العاصمة، مرور حولي، الجهراء، الأحمدي، مبارك الكبير.

1 طريقة تحويل ملكية السيارة في الكويت
2 رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة

طريقة تحويل ملكية السيارة في الكويت

قبل حجز موعد تحويل ملكية السيارة، يجب أن تحضر بائع السيارة أو توكيل رسمي عنه، أن يكون التأمين الإجباري ساري وبإسم المشتري الجديد للسيارة في الكويت، البطاقة المدنية للمشتري والبائع وصورة منها، دفتر السيارة، رسوم تحويل ملكية السيارة في الكويت 5 دينر، في حال وفاة لبائع صورة يتم إحضار صورة من شهادة الوفاة، صورة من حصر الورثة، حضور الورثة جميعًا أو وكيل عنهم.

رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة

يتم حجز موعد تلك المعاملة مع إدارات مرور الكويت عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية، حيث تقوم باختيار إدارة المرور المطلوبة ونوع المعاملة، وتقوم بإدخال البيانات المطلوبة منك لتنفيذ المعاملة، رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة الكويت هو:
moi.gov.kw
يجب أن تحتفظ بكل بيانات الحجز على هاتفك الجوال لتقديم باركود المراجعة لموظف الاستقبال عند بوابات مرور الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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