رابط حجز موعد تطعيم الإنفلونزا في الكويت شتاء 2020-2021

دشنت وزارة الصحة في الكويت حملة التطعيم ضد الإنفلونزا شتاء 2020-2021 منذ منتصف أكتوبر 2020 الجاري ولكن مع ضرورة حجز موعد مُسبق، حيث نقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد تطعيم الإنفلونزا في الكويت شتاء 2020، وطريقة الحجز على الموقع الإلكتروني، حتى تحصل على باركود QR code المراجعة وزيارة أقرب مركز صحي مشارك في حملة التطعيم الشتوي في الكويت لهذا الموسم.

حجز موعد تطعيم الإنفلونزا في الكويت 2020

أكدت الجهات الصحية المحلية والعالمية على أهمية تطعيم الإنفلونزا هذا العام بسبب ما يشهده العالم من ظروف صعبة وغير مسبوقة منذ مارس 2020 الماضي وحتى الآن، وعليه سوف يشهد رابط حجز موعد تطعيمات الانفلونزا في الكويت إقبال كبير من المواطنين.

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هذا وحرص الجميع على على تناول تطعيمات الشتاء يجعلهم في مأمن خلال الفترة القادمة والموجة الثانية الصعبة التي يمر بها العالم.

طريقة حجز موعد تطعيم الإنفلونزا في الكويت

حجز موعد التطعيم يتم عبر موقع وزارة الصحة الكويتية.

رابط حجز موعد تطعيم الإنفلونزا في الكويت هو من هنا .

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تظهر لك بعد ذلك استمارة الحجز وتكتب فيها البيانات المطلوبة.

من البيانات المطلوبة الاسم والرقم المدني والرقم المسلسل ورقم الجوال.

ثم تختار أقرب مركز صحي للتطعيم.

وتختار نوع العيادة.

يُرسل لك موقع وزارة الصحة الكويتية رسالة بها بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد تطعيم الإنفلونزا الكويت شتاء 2020-2021

بدأ المواطنون في الكويت من الآن، حجز مواعيد التطعيم، لأخذ تلك الطعومات لحمايتهم من الإنفلونزا الموسمية خلال الشتاء القريب القادم، رابط حجز موعد تطعيمات الإنفلونزا في الكويت هو:

http://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/

هذا وطالبت وزارة الصحة الجميع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند زيارة المراكز الصحية للتطعيم في موعد المراجعة، كما طالبت الجميع بضرورة الاحتفاظ ببيانات الحجز.