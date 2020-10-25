بدأت حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في الكويت منذ منتصف أكتوبر 2020 حيث أكدت وزارة الصحة أنه يجب حجز موعد للحصول على التطعيم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد تطعيم الكويت وطريقة الحجز الإلكترونية البسيطة، وقد دشنت وزارة الصحة رسميًا رابط الحجز الإلكتروني، وهناك إقبال كبير من الجميع للحصول على هذا التطعيم الهام خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها العالم.

حجز موعد التطعيم الكويت

يأتي تطبيق نظام حجز مواعيد تطعيم الإنفلونزا في الكويت حتى لا يحدث أي تكدس أو ازحام داخل مراكز التطعيم، وكي يتم تنظيم العمل بصورة كبيرة، هذا وتم توزيع مراكز التطعيم والوقاية في كل مناطق الكويت الصحية العاصمة والفروانية وحولي والأحمدي والجهراء، وأكدت وزارة الصحة أن حملة التطعيم الحالية موجهة للمواطنين الكويتيين قبل موسم شتاء 2020-2021.

رابط حجز موعد تطعيم الكويت

أكدت كل الهيئات الصحية في العالم على أهمية الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية في هذا التوقيت الصعب الحالي الذي يمر به العالم، حيث يحمي هذا التطعيم من يتناوله من الكثير من المشاكل الصحية، هذا وأكدت وزارة الصحة الكويتية أهمية التطعيم في الوقت الحالي، رابط حجز موعد تطعيم الكويت هو:

http://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/

طالبت وزارة الصحة كل مراجعي مراكز التطعيم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع من المواطنين والكادر الطبي والإداري بالمراكز الصحية.

خطوات حجز موعد تطعيم الكويت

عند زيارة رابط حجز مواعيد تطعيم الكويت كما ذكرناه من قبل، تقوم بوضع البيانات المطلوبة في استمارة الحجز، حيث يطلب منك موقع وزارة الصحة للتطعيم عدة بيانات شخصية بسيطة، وتلك البيانات هي الرقم المدني للمواطن الراغب في الحصول على التطعيم، والرقم المسلسل، ورقم الهاتف الجوال، والاسم بطريقة سليمة.

روابط مهمة:

حجز موعد مستوصف صحي الكويت

حجز موعد وزارة العدل الكويتية

حجز موعد مرور العاصمة

حجز موعد هيئة المعلومات المدنية

نستكمل خطوات حجز موعد للتطعيم في الكويت، حيث يتوجب على المراجع اختيار أقرب مركز صحي له من الخيارات المتاحة، ثم اختيار نوع العيادة، بعد ذلك يُرسل لك النظام رسالة تأكيد الحجز بها بيانات الحجز وباركود المراجعة.