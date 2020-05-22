رابط حجز موعد جمعية الجهراء والرميثية moci.shop

رابط حجز موعد جمعية هو أهم ما يشغل تفكير الجميع بالكويت في ظل الظروف الحالية ومنع التجول في الكويت العاصمة والجهراء وحولى والأحمدي ومبارك الكبير وكل مناطق الدولة، حيث نقدم لكم موقع وزارة التجارة ورابط حجز موعد جمعية الجهراء والرميثية والقرين وبيان ومشرف وصباح السالم، وأخذ موعد جمعية حولى والفحيحيل والأندلس والعمرية والعارضية والفردوس، حيث يتمكن الجميع من المواطنين والمقيمين من حجز موعد إلكترونيًا للتسوق مرة أسبوعيًا خلال الفترة الحالية، كما يوفر الموقع حجز مواعيد بالأسواق الموازية.

رابط حجز موعد جمعية الجهراء والرميثية

موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتي، يُقدم رابط موحد لحجز موعد جمعية الجهراء وحولى والرميثية والقرين ومشرف وبيان وكل المجمعات الاستهلاكية في كل محافظات دولة الكويت، يتم التقديم لحجز موعد جمعية عن طريق بياناتك وهي بيانات البطاقة، والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، رابط حجز موعد جمعية هو:

moci.shop

بعد التسجيل، تحصل على باركود حجز موعد التسوق، وهو الذي تقدمه عند دخولك للجمعية.

عليك أن تحتفظ ببيانات الحجز.