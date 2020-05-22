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رابط حجز موعد جمعية الجهراء والرميثية moci.shop

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد جمعية الجهراء والرميثية والأندلس والقرين حجز موعد جمعية الجهراء والرميثية والأندلس والقرين

رابط حجز موعد جمعية هو أهم ما يشغل تفكير الجميع بالكويت في ظل الظروف الحالية ومنع التجول في الكويت العاصمة والجهراء وحولى والأحمدي ومبارك الكبير وكل مناطق الدولة، حيث نقدم لكم موقع وزارة التجارة ورابط حجز موعد جمعية الجهراء والرميثية والقرين وبيان ومشرف وصباح السالم، وأخذ موعد جمعية حولى والفحيحيل والأندلس والعمرية والعارضية والفردوس، حيث يتمكن الجميع من المواطنين والمقيمين من حجز موعد إلكترونيًا للتسوق مرة أسبوعيًا خلال الفترة الحالية، كما يوفر الموقع حجز مواعيد بالأسواق الموازية.

رابط حجز موعد جمعية الجهراء والرميثية

موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتي، يُقدم رابط موحد لحجز موعد جمعية الجهراء وحولى والرميثية والقرين ومشرف وبيان وكل المجمعات الاستهلاكية في كل محافظات دولة الكويت، يتم التقديم لحجز موعد جمعية عن طريق بياناتك وهي بيانات البطاقة، والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، رابط حجز موعد جمعية هو:
moci.shop
بعد التسجيل، تحصل على باركود حجز موعد التسوق، وهو الذي تقدمه عند دخولك للجمعية.
عليك أن تحتفظ ببيانات الحجز.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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