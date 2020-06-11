Take a fresh look at your lifestyle.


رابط حجز موعد جمعية الكويت moci.shop للحصول على تصريح التسوق وباركود السالمية والفروانية والجهراء والشامية والدسمة

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد جمعية حجز موعد جمعية السالمية والشامية والفروانية والجهراء

نظام حجز مواعيد الجمعيات التعاونية بالكويت دشنته وزارة التجارة والصناعة لحجز موعد التسوق والحصول على تصريح الباركود لجمعيات السالمية والفروانية والجهراء والشامية والشيوخ وجمعية الدسمة وبنيد القار وكل جمعيات الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير موقع حجز موعد جمعية وطريقة التسجيل على الموقع الرسمي للحصول على الباركود الذي يتم تقديمه عند الوصول للجمعية، نظام الحجز، تم العمل به رسميًا من منتصف أبريل الماضي، لمنع حدوث أي ازدحامات بالجمعيات التعاونية.

1 رابط حجز موعد جمعية تعاونية الكويت 2020
2 طريقة حجز موعد جمعية

رابط حجز موعد جمعية تعاونية الكويت 2020

موقع الحجز الغذائي، دشنته وزارة التجارة والصناعة الكويتية، حيث يتمكن المواطن أو المُقيم من خلال هذا الموقع حجز موعد جمعية أو موعد لزيارة أحد الأسواق الموازية أو فروع التموين أو سوق السمك أو اللحوم، حيث أنه لا يسمح بزيارة تلك الأسواق بغير الباركود الذي تحصل عليه بعد الحجز، رابط موقع الحجز هو:
moci.shop
بعد الحجز يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز، يحق لكل فرد حجز موعد كل أسبوع.
الباركود تقدمه عند دخول بوابة الجمعية التعاونية.

طريقة حجز موعد جمعية

توفر جمعيات الجهراء والفروانية والسالمية والشامية والدسمة وكل جمعيات الكويت كل احتياجات الأسرة، كما تُقدم الجمعيات باستمرار كل جديد من المنتجات سواء المحلية أو المستوردة، يتم الحجز عن طريق رقم البطاقة والرقم المسلسل والبريد الإلكتروني واختيار فرع الجمعية التعاونية، كما يمكنك اختيار فرع جمعية غير المثبت بالبطاقة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

ذكرى وفاة أندريه ماري أمبير مخترع وحدة قياس الكهرباء

أخبار العالم

رابط وزارة التجارة لحجز موعد جمعية تعاونية الكويت www.moci.shop

أخبار العالم

رابط تطبيق مساجد الكويت لمعرفة أسماء المساجد المفتوحة والمغلقة بالمناطق النموذجية…

أخبار العالم

ما هو مركز الدفاع الإلكتروني الذي أعلنت سلطنة عمان عن تأسيسه؟

أخبار العالم

رابط حجز موعد جمعية والأسواق الموازية موقع وزارة التجارة وطريقة الحجز moci.shop

أخبار العالم

نتيجة شهر شوال 2020-1441 وأول ذو القعدة السعودية بالتاريخ الهجري والميلادي

أخبار العالم

رابط تطبيق مساجد الكويت لمعرفة أسماء مساجد المناطق النموذجية التي تفتح اليوم الأربعاء…

أخبار العالم

رابط حجز موعد وزارة العدل لزيارة محكمة أو كتابات العدل أو الفروع

أخبار العالم

رابط حجز موعد صرف الأعلاف المدعومة وطريقة الحجز – مُحدث

أخبار العالم

موعد عودة محاكم الكويت للعمل من جديد 2020 – يتوجب على راغب الحضور “حجز…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.