رابط حجز موعد جمعية الكويت moci.shop للحصول على تصريح التسوق وباركود السالمية والفروانية والجهراء والشامية والدسمة

نظام حجز مواعيد الجمعيات التعاونية بالكويت دشنته وزارة التجارة والصناعة لحجز موعد التسوق والحصول على تصريح الباركود لجمعيات السالمية والفروانية والجهراء والشامية والشيوخ وجمعية الدسمة وبنيد القار وكل جمعيات الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير موقع حجز موعد جمعية وطريقة التسجيل على الموقع الرسمي للحصول على الباركود الذي يتم تقديمه عند الوصول للجمعية، نظام الحجز، تم العمل به رسميًا من منتصف أبريل الماضي، لمنع حدوث أي ازدحامات بالجمعيات التعاونية.

رابط حجز موعد جمعية تعاونية الكويت 2020

موقع الحجز الغذائي، دشنته وزارة التجارة والصناعة الكويتية، حيث يتمكن المواطن أو المُقيم من خلال هذا الموقع حجز موعد جمعية أو موعد لزيارة أحد الأسواق الموازية أو فروع التموين أو سوق السمك أو اللحوم، حيث أنه لا يسمح بزيارة تلك الأسواق بغير الباركود الذي تحصل عليه بعد الحجز، رابط موقع الحجز هو:

moci.shop

بعد الحجز يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز، يحق لكل فرد حجز موعد كل أسبوع.

الباركود تقدمه عند دخول بوابة الجمعية التعاونية.

طريقة حجز موعد جمعية

توفر جمعيات الجهراء والفروانية والسالمية والشامية والدسمة وكل جمعيات الكويت كل احتياجات الأسرة، كما تُقدم الجمعيات باستمرار كل جديد من المنتجات سواء المحلية أو المستوردة، يتم الحجز عن طريق رقم البطاقة والرقم المسلسل والبريد الإلكتروني واختيار فرع الجمعية التعاونية، كما يمكنك اختيار فرع جمعية غير المثبت بالبطاقة.