رابط حجز موعد جوازات الأحمدي بالكويت 2021 moi.gov.kw

تُقدم إدارة شؤون الإقامة في الأحمدي الكثير من المعاملات الهامة للوافدين إلى دولة الكويت وللمواطنين ممن لديهم عمالة وافدة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد جوازات الأحمدي وخطوات حجز الموعد حتى الحصول على باركود وزارة الداخلية، من الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية الكويت لا تستقبل أي مراجع في الإدارات التابعة لها بدون حجز موعد مسبق، وتقديم الباركود للموظف المختص كي يتمكن المراجع من الدخول لجوازات الأحمدي وغيرها للحصول على معاملته.

خطوات حجز موعد جوازات الأحمدي 2021

تتم كل خطوات حجز شؤون الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية الرسمي على شبكة الإنترنت.

ربابط حجز موعد جوازات الأحمدي هو moi.gov.kw

عند الدخول للموقع تختار “منصة المواعيد” من القائمة الرئيسية.

ثم تختار “شؤون الإقامة”.

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تقوم بإدخال الرقم المدني.

تختار المعاملة.

تختار شؤون الإقامة الأحمدي.

تُدخل البيانات المطلوبة.

تُحدد موعد وتاريخ مراجعة جوازات الأحمدي.

رابط حجز موعد جوازات الأحمدي الكويت 2021

يجب أن تقوم بتجهيز كل المستندات المطلوبة كي تُنهي المعاملة من أول زيارة، يذكر أنه بعد تقديم طلب الحجز تُرسل لك منصة مواعيد وزارة الداخلية، رسالة التأكيد، بها كل بيانات الحجز، وبها باركود المعاملة، رابط حجز موعد جوازات الأحمدي هو:

moi.gov.kw

يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة حفاظًا على سلامة الجميع.