رابط حجز موعد جوازات الفروانية 2021 moi.gov.kw

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، بأنها لن تستقبل أي مراجع في كل إداراتها بدون حجز موعد مٍُسبق، والقرار ينطبق على كل مراجعي مكاتب الجوازات في الفروانية وحولي وجوازات الجهراء ولأحمدي ومبارك الكبير، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد جوازات الفروانية لكل الراغبين في مراجعة هذا الفرع التابع لشؤون الإقامة بالكويت، كما نقدم طريقة حجز الموعد حتى الحصول على باركود المراجعة، يشهد فرع جوازات الفروانية وكل فروع شؤون الإقامة بالكويت أعداد كبيرة من المراجعين، ونظام حجز مواعيد الجوازات يمنع حدوث تكدس.

خطوات حجز موعد جوازات الفروانية 2021

أولى خطوات أخذ باكود جوازات الكويت هو الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية على شبكة الإنترنت.

رابط حجز موعد جوازات الفروانية شؤون الإقامة هو moi.gov.kw

بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية تختار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك تختار شؤون الإقامة.

تضع الرقم المدني وتحديد صفة صاحب المعاملة.

إدخال البيانات المطلوبة.

تحديد نوع المعاملة واختيار جوازات الفروانية طبقًا لعنوان السكن.

تحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد جوازات الفروانية 2021

بعد قيامك بكل الخطوات السابقة وإدخال البيانات بشكل صحيح، يرسل لك نظام حجز وزارة الداخلية رسالة تأكيد بيانات الحجز، وباركود الجوازات، رابط حجز موعد جوازات الفروانية هو:

moi.gov.kw

يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند مراجعة الجوازات للحفاظ على سلامة الجميع.