رابط حجز موعد جوازات حولي للمقيمين منصة متى المركزية

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تستقبل أي مراجع في كل الإدارات التابعة بدون حجز موعد مُسبق ومنها بالطبع إدارة شؤون الإقامة للمعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي، هذا وقد قدمت وزارة الداخلية رابط حجز موعد جوازات حولي وباقي فروع الجوازات في محافظات الكويت عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية والتي تُتيح حجز المواعيد لكل الجهات الحكومية في الدولة.

طريقة حجز موعد جوازات حولي للمقيمين منصة متى

أول خطوة لحجز موعد الجوازات للمقيمين في حولي هي الذهاب لمنصة متى.

رابط منصة متى المركزية الكويت هي من هنا

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بعد الدخول على منصة متى تقوم بتسجيل الدخول على حسابك.

لو لم يكن لديك حساب تختار إنشاء حساب جديد.

بعد الدخول تختار وزارة الداخلية.

تُدخل البيانات المطلوبة.

تختار شؤون الإقامة حولي.

تُحدد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد جوازات حولي للمقيمين شؤون الإقامة

بعد قيامك بكل الخطوات السابقة البسيطة والتي تتم في دقائق معدودة، يُرسل لك نظام متى المركزي، رسالة بها كل بيانات حجزك، رابط حجز موعد جوازات حولي للمقيمين شؤون الإقامة هو:

رابط منصة متى

صورة باركود الحجز يجب أن تحتفظ بها على هاتفك الجوال حتى موعد المراجعة، كما يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.