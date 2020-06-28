رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت visit.csc.gov.kw

مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها بالكويت، يبدأ ديوان الخدمة المدنية بالدولة في استقبال المراجعين بداية من يوم الأربعاء، ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت، حيث أعلن الديوان في بيان رسمي، أنه لن يتم استقبال أي مراجع بدون تقديم باركود وحجز موعد مُسبق من خلال موقع الحجز الإلكتروني للديوان على شبكة الإنترنت، وبدأت بالفعل عمليات الحجز الإلكتروني، تمهيدا للمراجعة بمقر الديوان.

رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت