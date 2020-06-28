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رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت visit.csc.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت

مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها بالكويت، يبدأ ديوان الخدمة المدنية بالدولة في استقبال المراجعين بداية من يوم الأربعاء، ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت، حيث أعلن الديوان في بيان رسمي، أنه لن يتم استقبال أي مراجع بدون تقديم باركود وحجز موعد مُسبق من خلال موقع الحجز الإلكتروني للديوان على شبكة الإنترنت، وبدأت بالفعل عمليات الحجز الإلكتروني، تمهيدا للمراجعة بمقر الديوان.

رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت

  • حدد الديوان الخدمات التي تتطلب حضور المراجع لمقر الديوان.
  • كما تم تحديد اشتراطات حجز مواعيد الخدمة، ومنها أن يحضر المراجع بشخصه وبدون أي مُرافق.
  • أن يتبع المراجع كافة الإجراءات الاحترازية، والتباعد عن الموظف بالديوان.
  • رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت
  • بنهاية الحجز تحصل على الباركود، والذي تقدمه لموظفي الاستقبال عن مراجعة الديوان.
  • يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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