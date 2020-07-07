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رابط حجز موعد رخصة القيادة قطاع المرور من منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية moi.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد رخصة القيادة الكويت رابط حجز موعد رخصة القيادة الكويت منصة مواعيد وزارة الداخلية

سمحت وزارة الداخلية الكويتية لعدد من قطاعاتها وإداراتها باستقبال المراجعين مع بداية المرحلة الثانية من خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد رخصة القيادة بقطاع المرور، سواء استلام رخصة قيادة السيارة أو تجديدها أو اختبار الرخصة، كما يقدم رابط منصة مواعيد وزارة الخالية إمكانية حجز موعد تجديد دفتر سيارة وغيرها من الخدمات، وقالت الحكومة أن لن يسمح بدخول أي مراجع بدون باركود وزارة الداخلية الكويتية، هذا ويلقى الموقع إقبال كبير جدًا من المواطنين والمقيمين.

رابط حجز موعد رخصة القيادة الكويت منصة مواعيد وزارة الداخلية

تتواجد منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية في القائمة الرئيسية لموقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، ومن خلالها تختار قطاع المرور، ثم تكتب الرقم المدني لطالب الحصول على موعد استلام رخصة القيادة أو التجديد أو اختبار القيادة، أو مراجع تجديد دفتر سيارة، بعدها تختار صفة المراجع فرد أو شركة، رابط الحجز هو:
رابط حجز موعد رخصة القيادة الكويت قطاع المرور
ومن خطوات التسجيل كتابة بيانات المراجع بداية من الرقم المدني، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، تحصل في النهاية على باركود رخصة القيادة لتقديمه لموظفي الأمن عند زيارتك لقطاع المرور بالكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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