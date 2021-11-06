رابط حجز موعد شؤون الإقامة معاملات سمات الدخول والالتحاق بعائل والزيارات التجارية

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت، إنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق وتقديم باركود الحجز قبل الدخول لمراكز إقامات حولي والفروانية ومبارك الكبير وجميع الفروع بالدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت عبر منصة متى المركزية الحكومية، هذا وقد أعلنت الإدارة إنها قد بدأت في إصدار سمات الدخول المتنوعة العائلية والتجارية والسياحية والحكومية للوافدين بدولة الكويت.

حجز موعد شؤون الإقامة الكويت

وفرت وزارة الداخلية الكثير من معاملات شؤون الإقامة أون لاين عبر موقعها الإلكتروني، لكن المعاملات التي يتوجب حضور المراجع شخصيًا يجب حجز موعد إلكتروني قبل الزيارة، ومعاملات سمات الدخول للكويت وكروت الزيارة العائلية والتجارية والسياحية تتطلب حضور صاحب المعاملة شخصيا، وعليه يتوجب حجز موعد مع شؤون الإقامة وتحديد تاريخ وموعد المعاملة ومن ثم زيارة الإدارة والفرع التابع له محل سكنك.

خطوات حجز موعد شؤون الاقامة الكويت

يجب أن يكون لك حساب على منصة متى حتى يمكنك حجز موعد شؤون الإقامة الكويت.

إذا لم يكن لديك حساب تقوم بإنشاء حساب عن طريق اختيار “مستخدم جديد” بموقع منصة متى.

رابط منصة متى لحجز موعد شؤون الإقامة هو هنا .

. تقوم بتسجيل الدخول.

تختار وزارة الداخلية.

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تختار إدارة شؤون الإقامة.

تختار المعاملة.

تختار الفرع المراد مراجعته.

تختار موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد شؤون الإقامة الكويت

بعد قيامك بكل الخطوات السابقة بشكل صحيح، يُرسل لك نظام منصة متى، رسالة تأكيد الحجز بها كل بيانات حجزك، وباركود مراجعة الإقامة، يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، رابط حجز موعد شؤون الإقامة الكويت هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

يجب أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك النقال حتى تاريخ المراجعة.