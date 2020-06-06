رابط حجز موعد صرف الأعلاف المدعومة

موقع حجز موعد لصرف الأعلاف المدعومة يشغل تفكير الجميع من مربي الماشية والثروة الحيوانية وذلك بعد أن تم الكشف رسميًا عن استئناف صرف تلك الأعلاف، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير ربط حجز موعد صرف الأعلاف المدعومة، وطريقة التسجيل على موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية الإلكتروني الخاص بحجز المواعيد، هذا ويذكر أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية، قد أعلنت رسميًا عن استئناف صرف الأعلاف المدعومة للمستحقين بداية من الأحد 7 يونيو 2020.

رابط حجز موعد لصرف الأعلاف المدعومة بالكويت

قالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ان صرف الأعلاف المدعومة سيكون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، موقع باركود صرف الأعلاف المدعومة، هو نفسه الموقع الخاص بحجز مواعيد التسوق بالجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، رابط حجز موعد لصرف الأعلاف المدعومة بالكويت هو:

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طريقة التسجيل عن طريق الرقم المدني لمربي الماشية والثروة الحيوانية، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

يجب الاحتفاظ ببيانات الحجز، هذا ويذكر أن الأعلاف غير المدعومة يتم صرفها منذ الأسبوع الماضي، وهي تابعة للمطاحن الكويتية، هذا وقد حقق نظام حجز المواعيد نجاح كبير بدولة الكويت.