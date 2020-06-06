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رابط حجز موعد صرف الأعلاف المدعومة

بواسطة محمود عطا الله
رابط الحجز لصرف الأعلاف المدعومة رابط الحجز لصرف الأعلاف المدعومة

موقع حجز موعد لصرف الأعلاف المدعومة يشغل تفكير الجميع من مربي الماشية والثروة الحيوانية وذلك بعد أن تم الكشف رسميًا عن استئناف صرف تلك الأعلاف، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير ربط حجز موعد صرف الأعلاف المدعومة، وطريقة التسجيل على موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية الإلكتروني الخاص بحجز المواعيد، هذا ويذكر أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية، قد أعلنت رسميًا عن استئناف صرف الأعلاف المدعومة للمستحقين بداية من الأحد 7 يونيو 2020.

رابط حجز موعد لصرف الأعلاف المدعومة بالكويت

قالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ان صرف الأعلاف المدعومة سيكون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، موقع باركود صرف الأعلاف المدعومة، هو نفسه الموقع الخاص بحجز مواعيد التسوق بالجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، رابط حجز موعد لصرف الأعلاف المدعومة بالكويت هو:
moci.shop
طريقة التسجيل عن طريق الرقم المدني لمربي الماشية والثروة الحيوانية، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
يجب الاحتفاظ ببيانات الحجز، هذا ويذكر أن الأعلاف غير المدعومة يتم صرفها منذ الأسبوع الماضي، وهي تابعة للمطاحن الكويتية، هذا وقد حقق نظام حجز المواعيد نجاح كبير بدولة الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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