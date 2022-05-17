رابط حجز موعد فحص العمالة الوافدة الكويت 2022

أكدت وزارة الصحة، أنه لن يتم استقبال أي مراجع لفحص العمالة المنزلية والوافدة بدون حجز موعد مسبق، وقد قدمنا من خلال موقع كلمة أماكن فحص العمالة المنزلية والوافدة بالكويت 2022 وأوقات العمل، هذا وتحظى تلك المعاملة لإقبال كبير، خاصة بعد فتح الكويت تأشيرات العمالة في الدولة، ويهدف نظام الحجز المسبق إلى منع حدوث تكدس داخل مراكز الفحص الصحية والمحددة من الوزارة لتلك المعاملة.

أماكن فحص العمالة المنزلية والوافدة الكويت

مركز الشويخ.

مركز صبحان.

ثالث أماكن فحص العمالة المنزلية والوافدة الكويت هو مركز الجهراء.

مركز ضاحية على صباح السالم.

مواعيد عمل مراكز فحص العمالة بالكويت 2022: من الأحد إلى الخميس من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا لفحص العمالة المنزلية بحضور الكفيل، ومن الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساء لبقية العمالة الوافدة، يوم السبت فترة صباحية فقط لفحص العمالة المنزلية بحضور الكفيل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا.

رابط حجز موعد لفحص العمالة الكويت 2022

يتم الحجز من على رابط موقع وزارة الصحة الكويتية، في الصفحة الرئيسية تجد “مواعيدي” وتختار منها طلب حجز موعد فحص العمالة، رابط وزارة الصحة الكويتية هو:

https://www.moh.gov.kw/en/Pages/default.aspx

كما يمكنك حجز الموعد عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية بكل سهولة.