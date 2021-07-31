رابط حجز موعد لخدمة التصديقات في الكويت

خدمة التصديقات على الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية وعلى المستندات في الكويت من الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية بالشويخ وصبحان وفي فروع الوزارة بالدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات في وزارة الخارجية الكويتية 2021، حيث وفرت الوزارة على موقعها الإلكتروني منصة لحجز المواعيد للراغبين في مراجعة فروعها من المواطنين والوافدين المقيمين في الدولة، وتطبق الوزارة خدمة حجز المواعيد على كل مراجعيها.

رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

تطلب الكثير من جهات العمل في الكويت التصديق على الشهادات الدراسية من وزارة الخارجية، والتي تقوم بدورها بالتأكد من صحة تلك الشهادات أو صحة أي من المستندات والوثائق الرسمية الأخرى من دول المنشأ، رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية في الكويت هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

أوصت وزارة الخارجية جميع مراجعيها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة حفاظًا على سلامة الجميع.