رابط حجز موعد لفحص العمالة الوافدة وزارة الصحة الكويت

تعتبر الكويت بلد يقصدّها الكثّير من العمالة الوافدة للعمل وبعد ان كان يجري اعتماد مراكز فحص العمالة المشغلة من قبل الشركات الوطنية بالخارج بما يسمح بالكشف الطبي مبكراً واكتشاف المرض لكل عامل قبل الوصول للكويت أصبح نظام الحجز الالكتروني متاحاً مرة أخرى بالتزامن مع قرار الغاء إجراءات الفحص المعتمدة من وزارة الصحة من خلال مراكز فحص العمالة بخارج الكويت في بلد العامل، نحرص ان نُقدم للقارئ معلومات دقيقّة متعلقة بخدمة حجز موعد العمالة الوافدة المقدمة من قبّل وزارة الصحة في دولة الكويت لنتعرف على خطواتها ورابطها.

الكشف الطبي للعمالة الوافدة بالكويت

استحدثت دولة الكويت ممثلة بوزارة الصحة رابط مخصص يكون من خلاله حجز الموعد المسبق والمُحدد لغرض إجراء الكشف الطبي للعمالة الوافدة داخل الكويّت، ومّع تزايد اعداد العمالة الوافدة الذين لم يتم مباشرة الفحص لهم تبعاً للقرار السابق الذي أنهى هذا الإجراء، طبقت وزارة الصحة الكويتّية نظام العمل بالفترة الصباحيّة والفترةّ المسائيّة ضمن ترتيبات استيعاب الضغط الحاصل من المراجعين واستقبال فئات العمالة الوافدة المختلفة بين فترتين وتمديد ساعات وأيام العمل التي تعتمدها وزارة الصحة ضمن خطةً تنظيمية تتعامل بالشكل المناسّب مع تزايد طلبات الفحوصات التي كانت أعدادها قليلة خلال جائحة كورونا.

كيفية عمل خدمة حجز موعد فحص العمالة الوافدة الكويت

تم إعادة الفحص الطبي للعمالة الوافدة على أساس نظام مواعيد الكتروني لاستصدار الحجوزات المسبقة إعتباراً من 12 يوليو 2022.

يحصل طالبي الفحص على موعد مسبق إلكترونيا من خلال الموقع الخاص بوزارة الصحة وعند تسجيل الموعد إلكترونياً سيقوم النظام بتحديد مكان الفحص للمركز المقترح بناء على عنوان الكفيل او الشركة.

تتمثل إجراءات صاحب المعاملة بإدخال بيانات طالب الفحص وأي من الأشخاص الذي يرغب بتعيين موعد لهم واختيار تواريخ وأوقات المواعيد المناسّبة, ومن ثم يدقق في المستندات المطلوب إحضارها حيث ستظهر في القائمة على أساس نوع المعاملة.

تسجيل الوصول للموعد يتطلب رمز الاستجابة السريعة (الباركود*) الخاص بموعد الفحص لكي يتم إبرازه للموظفين وبدء التعامل مع الفريق الطبي.

رابط بوابة الكويت لحجز موعد فحص العمالة الوافدة

يوفر موقع بوابة الكويت الرسمية طلب حجز موعد لفحص العمالة وهي خدمة مفعلة من قبل وزارة الصحة الكويتية لتسهيل إنشاء مواعيد مسبقة بشكل إلكتروني لدى المستفيدين، من خلال الدخول على رابط الحجز المُبيّن واختيار إبدا الخدمة الالكترونية او الانتقال الى رابط وزارة الصحة https://eservices.moh.gov.kw/CMS/Develop/ForeignersCheckup

نظمت وزارة الصحة الكويتّية ساعات العمل لمراكز فحص العمالة بالمحافظات الكويتية المختلفة لإستقبال المراجعين على ان تكون الفترة الصباحة للعمالة المنزلية من 7:30 الى 1 ظهراً، فيما تّم تخصيَص الفترة المسائية للمناديب والشركات وتكون من 1 ظهرا وحتى 7 مساء.