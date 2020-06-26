رابط حجز موعد للقوي العاملة الكويت

مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة لطبيعتها، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت أنها سوف تستقبل مراجعيها ممن حجزوا موعد مُسبق للمراجعة والزيارة، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد للقوى العاملة الكويت، وطريقة خطوات حجز الموعد بكل يُسر وسهولة، حيث تحصل عزيزي المراجع المواطن أو المقيم بنهاية التسجيل على باركود زيارة الهيئة، هذا الباركود الذي تقدمه لموظفي الاستقبال، هذا وتقدم هيئة القوى العاملة كافة الخدمات لمراجعيها طبقًا لقرارات مجلس الوزراء والتي ألزمت كل المصالح الحكومية بتقديم كافة الخدمات للجميع.

رابط حجز موعد القوى العاملة الكويت 2020