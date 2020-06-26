Take a fresh look at your lifestyle.


رابط حجز موعد للقوي العاملة الكويت

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد للقوى العاملة الكويت رابط حجز موعد للقوى العاملة الكويت

مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة لطبيعتها، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت أنها سوف تستقبل مراجعيها ممن حجزوا موعد مُسبق للمراجعة والزيارة، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد للقوى العاملة الكويت، وطريقة خطوات حجز الموعد بكل يُسر وسهولة، حيث تحصل عزيزي المراجع المواطن أو المقيم بنهاية التسجيل على باركود زيارة الهيئة، هذا الباركود الذي تقدمه لموظفي الاستقبال، هذا وتقدم هيئة القوى العاملة كافة الخدمات لمراجعيها طبقًا لقرارات مجلس الوزراء والتي ألزمت كل المصالح الحكومية بتقديم كافة الخدمات للجميع.

رابط حجز موعد القوى العاملة الكويت 2020

  • في الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية تجد أيقونة نظام حجز المواعيد.
  • تختار الإدارة التي تود مراجعتها.
  • ثم تختار نوع الخدمة التي تود حجز موعد للحصول عليها.
  • تختار الفرع، وتضع الرقم المدني، والبريد الإلكتروني والهاتف.
  • رابط حجز موعد للقوى العاملة الكويت
  • تحصل بعد التسجيل على باركود الزيارة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

حجز مواعيد القوى العاملة الكويت من موقع رابط الهيئة www.mgrp.org.kw

أخبار العالم

رابط حجز موعد مستوصف الكويت أو مركز صحي وعيادة

أخبار العالم

حجز مواعيد المستوصفات الكويت (المراكز الصحية) موقع وزارة الصحة moh.gov.kw

أخبار العالم

خطوات تقديم تصريح سفر الكويت للمواطنين وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب رابط moi.gov.kw

أخبار العالم

خطوات الحصول علي حجز موعد للمستشفي وقت الحظر الكويت رابط paci

أخبار العالم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 قطر بنهاية العام الدراسي

أخبار العالم

اهم قرارات مجلس الوزراء الكويتي ومواعيد تمديد الحظر في الكويت الجديدة

أخبار العالم

خطوات الاستعلام وتقديم تظلم عن المعونة الوطنية عمال المياومة تكافل 2020

أخبار العالم

وزارة التربية في الكويت تعلن عن انطلاق المنصه التعليميه ekwti للتسجيل عن بعد للطلبة…

أخبار العالم

تصاريح الدخول الى ابوظبي رابط طلب الحصول علي تصريح es.adpolice.gov.ae


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.