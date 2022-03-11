رابط حجز موعد محكمة الرقعي وزارة العدل الكويتية

يتطلب زيارة محكمة الرقعي وكل الإدارات التابعة لوزارة العدل الكويتية ضرورة حجز موعد مُسبق عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد محكمة الرقعي وخطوات وطريقة الحجز التي تتم اون لاين، حيث تعتبر وزارة العدل من أوائل الجهات الحكومية في الكويت التي انضمت لمنصة متى منذ منتصف عام 2020 مع بداية تدشين تلك المنصة.

خطوات حجز موعد محكمة الرقعي وزارة العدل الكويت

1- كي تحجز موعدك لمراجعة محكمة الرقعي يجب أن تزور منصة متى المركزية.

2- حيث يجب أن يكون لديك حساب على المنصة، فإذا لم يكن لديك حساب تقوم بإنشاء حساب جديد.

3- رابط منصة متى المركزية لحجز موعد محكمة الرقعي هو من هنا

4- تختار خدمات وزارة العدل.

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5- تُدخل البيانات المطلوبة.

6- تختار نوع المعاملة “محكمة الرقعي”.

7- تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد محكمة الرقعي

جاء تدشين منصة متى، في خطة ضمن برنامج التوجه في دولة الكويت نحو الحكومة الرقمية، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية طبقًا لأفضل التقنيات، رابط حجز موعد محكمة الرقعي هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

يُرسل لك نظام منصة متى رسالة بها الباركود وكل بيانات حجزك، يجب أن تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك حتى موعد الزيارة.