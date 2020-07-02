رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت موقع منصة مواعيد وزارة الداخلية moi.gov.kw

مع بداية شهر يوليو 2020 بدأ مركز خدمة المواطن بالكويت في استقبال المراجعين من المواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال نظام حجز المواعيد المُسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت، موقع منصة الحجز هذا الذي دشنته وزارة الداخلية في الكويت خلال الفترة الماضية تحت مسمى “منصة المواعيد”، وأكدت الوزارة أنه يتوجب على الجميع الحصول على باركود مركز خدمة المواطن قبل زيارة أي فرع خدمة في الكويت العاصمة وحولى والجهراء والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير.

رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت