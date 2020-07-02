رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت موقع منصة مواعيد وزارة الداخلية moi.gov.kw
مع بداية شهر يوليو 2020 بدأ مركز خدمة المواطن بالكويت في استقبال المراجعين من المواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال نظام حجز المواعيد المُسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت، موقع منصة الحجز هذا الذي دشنته وزارة الداخلية في الكويت خلال الفترة الماضية تحت مسمى “منصة المواعيد”، وأكدت الوزارة أنه يتوجب على الجميع الحصول على باركود مركز خدمة المواطن قبل زيارة أي فرع خدمة في الكويت العاصمة وحولى والجهراء والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير.
رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت
- تذهب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
- تختار منصة المواعيد.
- من منصة مواعيد وزارة الداخلية تختار مركز خدمة المواطن.
- بعد ذلك تختار المحافظة، ثم الموعد.
- تستمر في التسجيل حتى تحصل على باركود الحجز.
- رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت
- التقط صورة للباركود عبر هاتفك النقال لتقدمه لموظفي الاستقبال.
- احتفظ ببيانات الحجز.
منصة مواعيد قطاعات وزارة الداخلية – https://t.co/xP5ebogAl7 pic.twitter.com/D7KSYswpw7
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 30, 2020