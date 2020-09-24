رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن في الكويت moi.gov.kw

فتحت مراكز خدمة المواطن في الكويت أبوابها لاستقبال الجماهير مع بداية يوليو 2020، بعد فترة توقف طويلة، حيث يُسمح للجميع بمراجعة مراكز الخدمة لكن بعد حجز موعد مُسبق، ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن في الكويت، وطريقة الحجز، حيث يتم الحجز عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية، والتي تمنح المراجع بنهاية خطوات الحجز الحصول على باركود مركز خدمة المواطن.

كيفية حجز موعد مركز خدمة المواطن في الكويت

1- الذهاب إلى موقع حجز موعد مع مركز خدمة المواطن وهو moi.gov.kw

2- عند الدخول إلى موقع وزارة الداخلية تختار “منصة المواعيد”.

3- تختار من القائمة “مركز خدمة المواطن”.

شاهد أيضًا: أسماء مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

4- يطلب منك نظام الحجز الرقم المدني وتحديد سواء كنت مواطن أم مقيم.

5- تختار نوع المعاملة المطلوبة.

6- تختار المحافظة، ثم تختار أقرب مركز خدمة مواطن.

7- تحديد موعد وتاريخ مراجعة مركز الخدمة.

8- تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود مركز خدمة المواطن.

باركود مركز خدمة المواطن الكويت

عند انتهاء خطوات حجز موعد مركز خدمة المواطن، تحصل على باركود مراجعة مركز الخدمة، يجب أن تلتقط صورة لباركود الحجز على هاتفك، حتى تُقدمها لموظفي الاستقبال عند زيارة مركز الخدمة، ويجب أن تلتزم بكل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.

شاهد أيضًا: حجز موعد وزارة الداخلية الكويت

تقدم مكاتب خدمة المواطن في الكويت الكثير من الخدمات الهامة، منها خدمات المرور المختلفة، وخدمات وثائق السفر منها خدمة إصدار جوازات السفر، وخدمات المعلومات المدنية المتنوعة.

رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت

تنتشر مراكز خدمة المواطن في كل محافظات الكويت، حيث تعمل مراكز الخدمة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 1.30 بعد الظهر، وتوجد بعض من تلك المراكز تعمل لفترة مسائية، وبعض تلك المراكز تعمل في نهاية الأسبوع، رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن هو:

moi.gov.kw

حقق نظام حجز المواعيد نجاح كبير في تنظيم العمل داخل مراكز الخدمة، ومنع حدوث أي تكدس داخل المراكز، كما ساهم في تقديم خدمة حكومية أفضل في الكويت.