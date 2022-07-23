رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن 2022 meta kuwait

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن 2022 للمواطنين والوافدين إلى دولة الكويت، ومراكز خدمة المواطن تابعة لوزارة الداخلية الكويتية، وتنتشر فروعها لخدمة الوافدين والمواطنين في الكويت العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، وتقدم مراكز الخدمة الكثير من الخدمات، حيث توجد في كل مركز خدمة شباك لكل وزارة وهيئة ومؤسسة عامة.

حجز موعد مركز خدمة المواطن 2022

كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة طبقت شرط حجز المواعيد منذ منتصف عام 2020، ومن ضمن تلك الجهات وزارة الداخلية، التي طالبت بضرورة حجز موعد مركز خدمة المواطن، وحجز مواعيد لمراجعة المرور والجوازات وكل الإدارات التابعة للوزارة، نظام الحجز حقق نجاحًا كبيرًا في تنظيم العمل داخل الدوائر الحكومية، كما قلل من مدة تواجد العميل داخل المركز الحكومي لإنجاز مراجعته.

رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن 2022 الكويت

كان لوزارة الداخلية الكويتية رابط لحجز المواعيد، لكن تم نقل خدمة الحجز لمنصة متى الحكومية المركزية، حيث يجب أن يتوفر لك حساب على منصة متى، بعد ذلك تقوم تسجيل الدخول، ثم الختيار وزارة الداخلية، ثم مراكز الخدمة، رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن 2022 هو:

meta.e.gov.kw

يجب أن تحصل على باركود الحجز، حتى تقوم بمراجعة مراكز الخدمة.