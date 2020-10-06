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رابط حجز موعد مرور الأحمدي للرخصة أو تجديد دفتر السيارة

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مرور الأحمدي حجز موعد مرور الأحمدي

أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأحمدي أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية الإلكترونية على شبكة الإنترنت، عليه نقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الأحمدي وخطوات الحجز بالتفصيل من خلال الموقع الإلكتروني، الذي يُتيح باركود المراجعة لتلك الإدارة الهامة والحيوية، يذكر أن نظام حجز المواعيد تم تطبيقه في كل إدارات وزارة الداخلية منذ بداية يوليو 2020 الماضي.

1 حجز موعد مرور الأحمدي
2 خطوات حجز موعد مرور الأحمدي
3 رابط حجز موعد مرور الأحمدي

حجز موعد مرور الأحمدي

على المراجع سواء كان كويتي أو غير كويتي زيارة رابط حجز موعد مرور الأحمدي في حالة أن المعاملة التي يطلبها تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى إدارة مرور الأحمدي.
شاهد أيضًا: رابط حجز موعد جوازات الأحمدي
المعاملات المرورية التي تتطلب حجز موعد مع المرور كثيرة، منها: حجز موعد للرخصة، حجز موعد تجديد دفتر سيارة، حجز موعد ترخيص سيارة جديدة، بدل فاقد أو تالف دفتر سيارة، اختبار رخصة قيادة، تصاريح مرورية متنوعة.

خطوات حجز موعد مرور الأحمدي

1- أول خطوة في خطوات حجز موعد مرور الأحمدي هو الذهاب إلى منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية.
2- رابط موقع وزارة الداخلية الكويت هو moi.gov.kw
3- تختار من القائمة الرئيسية “منصة المواعيد”.
4- تختار قطاع المرور والعمليات.
رابط حجز موعد منطقة الأحمدي التعليمية
رابط حجز موعد محكمة الأحمدي
5- تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة وتُحدد صفة المراجع.
6- اختيار المعاملة التي تُريد مراجعتها بدقة.
7- اختيار “مرور محافظة الأحمدي”.
8- تدخل البيانات المطلوبة: الرقم المدني، الإسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني.
9- تُحدد تاريخ وموعد المراجعة.
10- تحصل على بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد مرور الأحمدي

قالت الإدارة العامة لمرور محافظة الأحمدي، أنه على المراجع أن يستوفي كل المستندات المطلوبة للمعاملة قبل المراجعة، حتى يُنهي المعاملة من أول مراجعة له مع الإدارة، كما يجب أن يتخذ المراجع كل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، رابط حجز موعد مرور الأحمدي هو:
moi.gov.kw
طالبت الإدارة بأن يحتفظ المراجع ببيانات حجزه على الجوال، وأيضًا يحتفظ بالباركود، لكي يقدمهم لموظف الاستقبال في يوم المراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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