رابط حجز موعد مرور الأحمدي للرخصة أو تجديد دفتر السيارة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأحمدي أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية الإلكترونية على شبكة الإنترنت، عليه نقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الأحمدي وخطوات الحجز بالتفصيل من خلال الموقع الإلكتروني، الذي يُتيح باركود المراجعة لتلك الإدارة الهامة والحيوية، يذكر أن نظام حجز المواعيد تم تطبيقه في كل إدارات وزارة الداخلية منذ بداية يوليو 2020 الماضي.

حجز موعد مرور الأحمدي

على المراجع سواء كان كويتي أو غير كويتي زيارة رابط حجز موعد مرور الأحمدي في حالة أن المعاملة التي يطلبها تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى إدارة مرور الأحمدي.

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المعاملات المرورية التي تتطلب حجز موعد مع المرور كثيرة، منها: حجز موعد للرخصة، حجز موعد تجديد دفتر سيارة، حجز موعد ترخيص سيارة جديدة، بدل فاقد أو تالف دفتر سيارة، اختبار رخصة قيادة، تصاريح مرورية متنوعة.

خطوات حجز موعد مرور الأحمدي

1- أول خطوة في خطوات حجز موعد مرور الأحمدي هو الذهاب إلى منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية.

2- رابط موقع وزارة الداخلية الكويت هو moi.gov.kw

3- تختار من القائمة الرئيسية “منصة المواعيد”.

4- تختار قطاع المرور والعمليات.

رابط حجز موعد منطقة الأحمدي التعليمية

رابط حجز موعد محكمة الأحمدي

5- تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة وتُحدد صفة المراجع.

6- اختيار المعاملة التي تُريد مراجعتها بدقة.

7- اختيار “مرور محافظة الأحمدي”.

8- تدخل البيانات المطلوبة: الرقم المدني، الإسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني.

9- تُحدد تاريخ وموعد المراجعة.

10- تحصل على بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد مرور الأحمدي

قالت الإدارة العامة لمرور محافظة الأحمدي، أنه على المراجع أن يستوفي كل المستندات المطلوبة للمعاملة قبل المراجعة، حتى يُنهي المعاملة من أول مراجعة له مع الإدارة، كما يجب أن يتخذ المراجع كل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، رابط حجز موعد مرور الأحمدي هو:

moi.gov.kw

طالبت الإدارة بأن يحتفظ المراجع ببيانات حجزه على الجوال، وأيضًا يحتفظ بالباركود، لكي يقدمهم لموظف الاستقبال في يوم المراجعة.